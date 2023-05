Svolta clamorosa: Dumfries bianconero

Denzel Dumfries in bianconero, un trasferimento clamoroso nel calciomercato per l’olandese che potrebbe lasciare l’Inter e i suoi tifosi

Dumfries è pronto per una nuova avventura: l’andamento altalenante alla corte dei nerazzurri lo ha messo sempre nelle condizioni di essere ceduto. I tifosi bianconeri sono pronti ad accogliere l’esterno destro come nuovo padrone della fascia.

Il finale di stagione sta diventando davvero interessante per l’Inter e i suoi tifosi. In campionato la squadra di Inzaghi ha ripreso la sua corsa dopo aver battuto Lazio e Roma, mentre in Champions League c’è la grande attesa per il doppio derby contro il Milan.

L’Inter pensa anche al calciomercato, un nome su tutti sta entrando di diritto nelle discussioni più accese dei fan. Denzel Dumfries potrebbe infatti lasciare l’Inter, con la prossima missione che potrebbe essere in maglia bianconera per lo stupore di buona parte della tifoseria, che non accetterà questa destinazione. Beppe Marotta sembra avere quasi le mani legate, la volontà del calciatore sarà determinante.

Dumfries in bianconero: svolta al sapore di Premier

L’esterno olandese in questa stagione non si è ripetuto per continuità, ed ha alternato buone cose a lunghe pause di rendimento. Il mondiale ha influito su un periodo di forma non eccezionale, anche se le qualità del calciatore non si discutono. Proprio contro la Roma, nell’ultimo match, ha dimostrato che può reggere il passo e di essere determinante nelle gare che contano. Secondo Todofichajes però c’è già una meta pronta per accogliere il terzino: Dumfries bianconero col Newcastle è una possibile destinazione non troppo remota.

Gli inglesi torneranno nelle coppe europee e vorranno fare la voce grosse in Premier League. L’ottimo campionato sin qui disputato ha portato elogi alla nuova proprietà, ricchissima e pronta ad altri colpi di mercato. Dumfries sembra il calciatore adatto per aumentare la verve offensiva. I Magpies hanno un centravanti come lo svedese Isak che attende cross calibrati per colpire al meglio di testa e risultare determinante.

La trattativa Dumfries-Newcastle può decollare a fine campionato. L’Inter tiene così in caldo questa possibilità, guardando soprattutto in ottica bilancio. Dai 40 ai 50 milioni di euro potrebbe essere l’incasso preventivato per l’olandese, portando un vantaggio netto per i conti nerazzurri col diktat societario ribadito, ovvero quello di abbassare la spesa corrente e incassare con profitto. Dumfries in Premier va in questa direzione, il sostituto può arrivare dal campionato italiano con le opzioni Mazzocchi e Carlos Augusto.