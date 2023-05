La Juventus e Giuntoli, il DS lascia il dubbio sul futuro

Dopo lo scudetto conquistato matematicamente a Udine, ieri il Napoli ha festeggiato il titolo davanti al suo pubblico. Oltre ai giocatori e Spalletti, tra i protagonisti festeggiati c’è anche Cristiano Giuntoli, DS azzurro dal 2015, sul cui futuro azzurro nelle ultime settimane si è adombrato il forte interesse della Juventus. Il dirigente ex Carpi ieri ha parlato di fronte al pubblico del Maradona, lasciano aperta una porta su un suo futuro altrove, magari alla Juventus.

GIUNTOLI, PAROLE CHE SANNO DI ADDIO

“Ringrazio De Laurentiis e Chiavelli per avermi portato qua da Carpi – dice Giuntoli, ricordando l’arrivo a Napoli – I tifosi possono stare tranquilli, con De Laurentiis sarà sempre un grande Napoli“. Parole che, se analizzate nel contesto delle notizie di questi giorni, lasciano trasparire l’impressione che il DS azzurro sia al passo d’addio. Sette anni dopo il suo arrivo e con uno scudetto in tasca, Giuntoli avrebbe ricevuto l’allettante offerta della Juventus. Un’occasione quella della dirigenza bianconera forse irripetibile per il dirigente toscano. Un’opportunità che, dopo la vittoria di uno scudetto assieme e al netto delle dichiarazione, forse nemmeno De Laurentiis ha intenzione di far perdere all’ex DS del Carpi.

GIUNTOLI-JUVENTUS: A CHE PUNTO È LA TRATTATIVA?

I contatti tra Giuntoli e il nuovo stato maggiore bianconero non sono un segreto. Quello che rimane in qualche modo “segreto” è l’effettivo stato di avanzamento della trattativa. Giuntoli deve liberarsi dal Napoli, con cui ha ancora un anno di contratto. Questo passaggio dipenderà molto dalle richieste del dirigente nel trattamento di fine rapporto e dalle intenzioni di ADL: insomma se veramente vuole lasciare andare a cuor leggere il suo dirigente.

ACCORDO RAGGIUNTO?

Le indiscrezioni delle ultime ore riportano un accordo tra la Juventus e Giuntoli. Se questo fosse confermato, sarebbe una importante notizia per la trattativa che si potrebbe dire quasi chiusa. Difficilmente, infatti, una società come la Juventus potrebbe “compromettersi” con un accordo sulla parola senza la sicurezza che il dirigente si libererà del contratto in essere.

Ci sarà poi da chiarire se qualcuno e chi eventualmente seguirà Giuntoli dal Napoli. I nomi sono diversi: dal suo diretto assistente Giuseppe Pompilio, al capo dell’area scouting del Napoli Maurizio Micheli. Quest’ultimo sarebbe una figura la cui posizione sarebbe eventualmente da chiarire, giacché alla Juventus lo stesso incarico è già ricoperto dall’apprezzato Matteo Tognozzi.

L’altro aspetto della vicenda riguarda invece le voci sul futuro del Napoli. Di fronte all’addio di Giuntoli direzione Juventus, ADL starebbe giustamente riflettendo sull’erede. Il primo identikit sarebbe quello di Pietro Accardi, ex difensore ed attuale DS dell’Empoli dove guida l’area tecnica dei toscani dal 2016.