Tradimento epocale con la clausola: Juve travolta

Il giocatore è pronto a tradire il suo club con un trasferimento clamoroso: Juve colta di sorpresa, non può farci davvero nulla

La Juve è in attesa di novità sul suo destino. Per adesso la penalizzazione di 15 punti è stata tolta dal Collegio di Garanzia, ma è ancora tutto in ballo. E attenzione anche all’UEFA, che ha aperto un’indagine e ragiona sulla possibilità di escludere i bianconeri dalle prossime competizioni europee.

In un clima di incertezza, però, la squadra deve provare a rimanere concentrata sul campo per il raggiungimento degli obiettivi: rientrare fra le prime quattro in Serie A e vincere l’Europa League. A campionato finito la società dovrà poi ragionare sul da farsi. I tifosi si aspettano una rinfondazione, a partire dalla guida tecnica, ma Francesco Calvo (CFO bianconero) è stato chiaro: “La conferma di Allegri è un’ovvietà“. Addirittura si parla di un ruolo da manger a tutto tondo per il tecnico. La priorità acclarata però è la ricerca di un nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli del Napoli in prima linea (Frederic Massara del Milan in seconda battuta). Avrà un compito molto importante e difficile: rivoluzionare e rinforzare la rosa, ma senza esagerare nei costi. E questo rende alcuni obiettivi difficili da raggiungere, come nel caso di Ousmane Dembele.

Dal Barcellona al Real Madrid: beffa Juve

In scadenza a giugno 2024, l’esterno del Barcellona è stato spesso accostato ai bianconeri. Sarebbe il sostituto ideale di Angel Di Maria. Che, a meno di colpi di scena clamorosi, a fine stagione, al termine del contratto, lascerà Torino per fare ritorno in Argentina.

Lo stipendio di Dembele è importante: 9 milioni. Sul piatto c’è un’importante offerta del Paris Saint–Germain, che avrebbe avanzato una proposta addirittura da 17 milioni. Tanti, troppi, irraggiungibili per una Juve che ha bisogno di far rifiatare i conti. Inoltre, il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e per adesso il Barcellona non sembra aver intenzione di prolungargli il contratto. Xavi lo ha utilizzato spesso, nonostante la concorrenza di Raphinha: 30 presenze, 8 gol e 7 assist. Bene ma non benissimo per uno con le sue qualità, riconosciute dai club più importanti d’Europa. Perché oltre al Psg, per il francese ci sarebbe un’altra clamorosa opzione.

Come riportato da El Nacional, il suo agente, Moussa Sissoko, sempre alla ricerca di nuovi affari per sé e per il suo assistito, avrebbe avuto dei contatti con il Real Madrid. Potrebbe quindi concretizzarsi un vero e proprio “tradimento” per un calciatore comunque mai troppo amato dai tifosi del Barça. Il percorso opposto, invece, potrebbe farlo Marco Asensio: in scadenza il prossimo giugno, i blaugrana da tempo stanno cercando di convincerlo. “Scambio” in vista sull’asse Madrid–Barcellona?