Leclerc-Red Bull, che bordata: pilota Ferrari distrutto

Frecciata dal team Red Bull nei confronti di Leclerc: il pilota Ferrari è stato protagonista di un episodio negativo nel GP di Miami

Un altro fine settimana difficile per la Ferrari. Il Gran Premio di Miami non ha portato dei risultati positivi. Il podio ottenuto da Charles Leclerc nello scorso appuntamento a Baku aveva ridato fiducia, però in Florida le cose non sono andate per il verso giusto.

Carlos Sainz ha chiuso la gara al quinto posto, mentre Leclerc al settimo. Entrambi hanno incassato un grande distacco dalla Red Bull, che con Max Verstappen e Sergio Perez ha siglato un’altra doppietta. L’aspettativa era quella di riuscire almeno a lottare con Aston Martin e Mercedes, che invece in gara si sono rivelate più forti. Il prossimo GP è a Imola e la scuderia di Maranello porterà degli aggiornamenti alla SF-23, sperando di riuscire a regalare delle emozioni positive ai tanti tifosi che saranno presenti.

Ferrari, frecciata della Red Bull a Leclerc

Sicuramente la gara a Miami è stata una grossa delusione per la Ferrari. Ha impressionato in negativo vedere Leclerc in lotta con la Haas di Kevin Magnussen. Inoltre, è arrivato al traguardo con un piccolo vantaggio sulla Alpine di Pierre Gasly. Non era per niente a posto. Forse l’assetto scelto per la sua SF-23 non è stato quello corretto.

È possibile che Charles abbia puntato molto sulla qualifica con un assetto aggressivo, fiducioso che poi in gara sarebbe comunque riuscito a gestire bene la sua macchina. Le cose non hanno funzionato. Tra l’altro, il pilota monegasco ha concluso in maniera disastrosa le qualifiche del sabato a causa dei suoi errori. Nel primo tentativo del Q3 stava andando forte, ma ha sbagliato nell’ultimo settore. Nell’ultimo time-attack è finito contro le barriere, provocando le bandiere rosse e la fine anticipata della sessione.

L’errore di Leclerc non è costato solo a lui, che è partito ottavo in griglia. Anche altri piloti volevano migliorare il loro tempo e non hanno potuto farlo. Tra questi Max Verstappen, che nonostante sia scattato dalla nona casella ha poi vinto la gara con una rimonta da fenomeno.

Helmut Marko, celebre consulente Red Bull, in un intervento a Sky Sport Deutschland ha fatto una battuta su quanto successo: “Max è stato sfortunato, avremmo dovuto mandarlo fuori prima invece di attendere un ulteriore miglioramento della pista. Ironicamente dico che abbiamo capito che non bisogna uscire dai box dietro a Leclerc”. Non è la prima volta che il pilota Ferrari sbaglia, quindi il manager austriaco ritiene che sia meglio stargli davanti nel caso in cui lui dovesse fare incidenti e provocare magari delle bandiere gialle.