Lewis Hamilton, ricordate l’ex fidanzata: è famosissima, le foto sono mozzafiato

Ha accompagnato a lungo Lewis Hamilton ed ai box era impossibile non notarla: le foto mozzafiato dell’ex fidanzata del pilota inglese

Lewis Hamilton è uno dei piloti più vincenti della Formula 1. L’inglese detiene con Michael Schumacher il record di Mondiali vinti (sette) e spera di poter superare questo primato prima di chiudere la sua carriera.

Una carriera iniziata nel 2007, facendo subito capire di che pasta è fatto: il britannico, all’epoca alla guida della McLaren, sfiorò il titolo iridato al primo colpo, battuto soltanto di un punto da Kimi Raikkonen al volante della Ferrari. Una delusione cancellata immediatamente visto che l’anno successivo Hamilton conquistò il primo dei suoi sette campionati del Mondo. A festeggiare al box il successo del nativo di Stevenage c’era anche la sua fidanzata di allora: Nicole Scherzinger.

Impossibile non notare la sua bellezza statuaria: la cantante delle Pussycat, nata nel 1978, ha spesso accompagnato Hamilton, durante la loro relazione, nei vari weekend in pista. C’era ai box, come detto, al momento del suo primo trionfo mondiale: impossibile non ricordarsi le sue lacrime mentre il pilota tagliava il traguardo e sanciva la vittoria del titolo. C’era ancora lei sei anni dopo, quando arrivò il secondo successo mondiale. L’ultimo vinto come ‘coppia’ visto che da lì a poco i due si lasciarono.

Nicole Scherzinger, l’ex fidanzata di Hamilton

Hamilton e la Scherzinger hanno iniziato la loro relazione nel 2007 e, con varie pause e inevitabili tira e molla, sono stati insieme per 8 anni.

Nel 2015 è arrivata la separazione definitiva, con la cantante (ma anche attrice e ballerina) che ha avuto un’altra relazione con un personaggio di spicco del mondo dello sport: il tennista Grigor Dimitrov. Di certo la sua bellezza non passa inosservata, come testimoniano gli scatti che puntualmente pubblica sui social. Su Instagram ha un seguito di quasi sei milioni di follower ed è apprezzatissima come dimostrano i 15mila like ricevuti in appena un’ora dopo la pubblicazione delle foto della sua partecipazione al concerto per l’incoronazione di re Carlo.

Le immagini che immortalano il suo fisico scolpito e le sue curve sinuose sono sempre molto apprezzati dai fan che non mancano di inondare i suoi profili social con i più classici like e con complimenti. Apprezzamenti per la sua bellezza mozzafiato ma anche per la sua attività di artista. Non per niente, nel 2011 la rivista Rolling Store l’ha inserita nella top ten delle migliori cantanti-ballerine al mondo e nel 2013 è stata nominata artista dell’anno dalla Harvard Foundation.