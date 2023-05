Milan-Inter, un Euroderby diverso da quello del 2003

Ormai ci siamo, questa sera Milan e Inter si sfideranno nella gara d’andata della semifinale di Champions League. Un traguardo inaspettato per entrambe che si trovano al penultimo atto della Coppa in una stagione difficile. Una situazione ben diversa da quella che 20 anni fa portò rossoneri e nerazzurri a giocarsi la finale da disputare poi contro la Juventus. I bianconeri allora eliminarono lo stesso avversario che dall’altra parte del tabellone ieri ha giocato contro il City, ovvero il Real Madrid.

MILAN-INTER 2003, UN EURODERBY DIVERSO

Sarà una gara molto diversa da quella di 20 anni fa. A differenza di quel periodo, la Serie A sulla vetta d’Europa è una sorpresa. Motivo per cui ieri Simone Inzaghi in conferenza stampa ha detto che nessuna delle due formazioni fallirebbe in caso di eliminazione. Un modo per proteggersi, ma anche una fedele fotografia del livello del calcio italiano in questi anni. La gara del 2003, invece, era una sfida di grandissimo livello caratterizzata dalla presenza di grandissimi campioni italiani e non. Tra i titolari del match d’andata di 20 anni fa vi erano ben 6 italiani poi Campioni del Mondo nel 2006 e ben due futuri Palloni d’Oro. Oggi invece Milan e Inter hanno formazioni più modeste, proporzionalmente meno costose di quelle di allora e individualità di minore spicco.

Anche in quell’occasione l’ordine delle sfide vide il Milan giocare la prima sfida in casa e l’Inter in trasferta. A decidere la doppia sfida, dopo lo 0-0 in casa dei rossoneri, fu di fatto il gol di Andriy Shevchenko che portò in vantaggio il Milan e rese inutile il pareggio di Martins nel finale. C’era ovviamente la regola del gol fuoricasa, situazione che dall’anno scorso è scomparsa e che cambia gli equilibri della doppia sfida.

IL DIAVOLO PER CONFERMARSI, L’INTER PER LA RIVINCITA

In quell’occasione dunque fu il Milan a spuntarla per un dettaglio, questa volta l’Inter, da molti vista come la favorita, vuole prendersi la rivincita 20 anni dopo. D’altronde i due euroderby del 2003 e poi quello del 2005 hanno visto in entrambe le occasioni il Milan di Berlusconi battere l’Inter di Moratti. Erano squadre talmente forti da essere quasi abituate ad incontrarsi nelle fasi ad eliminazione diretta di Champions League. Eppure, alla fine nonostante i tanti miliardi di lire e milioni di euro da entrambe, alla fine l’ha sempre spuntata il Milan. Ecco che i nerazzurri oggi hanno l’obiettivo di prendersi una grande rivincita e la gloria cittadina…almeno fino al prossimo Euroderby della Madonnina.