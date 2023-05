Nuova penalizzazione per la Juve, ora è ufficiale: la conferma

La Juventus in attesa delle decisioni della giustizia sportiva: la nuova penalizzazione non lascia scampo, ora c’è la conferma

Giovedì c’è in palio la finale di Europa League, ma i pensieri della Juventus faticano ad essere rivolti soltanto al campo. La squadra di Allegri, attualmente seconda in campionato, è attesa dalla doppia sfida contro il Siviglia ed è forse proprio l’Europa l’unico ambito dove i bianconeri possono giocare a mente sgombra.

Già, perché le vicende extra-campo pesano, e non poco, sui risultati di Vlahovic e compagni. La penalizzazione di 15 punti arrivata a gennaio e poi tolta ad aprile (ma con rinvio) non può non aver avuto un impatto sulle prestazioni dei calciatori e l’atmosfera di ‘sospensione’ che si vive dalle parti dalle Continassa non favorisce certo la preparazione dei match. Attesa costante di quel che sarà: nuova penalizzazione per il caso plusvalenze, possibile stangata per il filone relativo alla manovra stipendi, e poi fuori dalle coppe o no? Tutto è ancora da capire, anche se la pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni qualche indicazione la dà.

Si parte proprio da lì per provare ad anticipare quella che sarà la nuova senza della Corte di Appello Federale che è stata chiamata a rimodulare le sanzioni in diversa composizione. Rimodulare sanzioni perché, motivazioni alla mano, appare complicato immaginare che dal nuovo giudizio non esca fuori una penalizzazione per i bianconeri.

Juventus, attesa per la nuova penalizzazione

Ne è convinto anche Alessandro Giudice, del ‘Corriere dello Sport’, che su Twitter commenta le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia.

Motivazioni che, secondo Giudice, non fanno altro che “demolire” le argomentazioni difensive portate dai legali della Juventus. Questo perché nel dispositivo viene ritenuto corretto il giudizio di revocazione e non è rintracciata alcuna lesione dei diritti difensivi, come chiesto nel ricorso del club bianconero. Inoltre, le motivazioni indicano come corretto anche l’utilizzo dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva che ha portato poi alla sanzione e, infine, dello IAS 38.45.

Proprio in virtù di queste considerazioni, Giudice ritiene che la Corte di Appello Figc che si esprimerà sul caso non potrà non assegnare una nuova penalizzazione. Questa andrà quindi a modificare nuovamente la classifica e, stando ai pareri più diffusi al momento, togliere la qualificazione alle prossime coppe europee per la squadra di Allegri. Cosa accadrà poi con il filone relativo alla manovra stipendi è ancora tutto da vedere. Ed intanto c’è il campo che prova a prendersi i riflettori con il Siviglia e quell’Europa League che è l’unico ambito dove i processi possono anche essere dimenticati.