Ultim’ora Messi, adesso è ufficiale: c’è la decisione

Si discute molto in questi giorni di Lionel Messi: sull’argentino è arrivata in via ufficiale la decisione. Ecco secondo cosa sta accadendo al fuoriclasse campione del Mondo

Gli ultimi giorni sono stati alquanto frenetici per quanto riguarda la questione Leo Messi, in virtù delle voci su un suo malumore a Parigi che sono state esacerbate da quando il giocatore è stato sospeso dalla società. I motivi della sospensione sono dovuti ad un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita.

Sono bastate però poche ore per le scuse da parte del diretto interessato, ma nel frattempo i rumors su un suo addio al Paris Saint Germain non si sono arrestati, ed all’inizio di questa settimana erano stati svelati dei dettagli a tal proposito.

Proprio l’Arabia Saudita, dopo la pesante multa disciplinare, sembrava destinata ad essere la sua meta futura. Secondo AFP, la Pulce avrebbe trovato insieme al suo entourage un accordo con l‘Al-Hilal per circa mezzo miliardo di euro all’anno, ma qualcuno di molto vicino al campione ha definito la situazione in modo chiaro e netto.

Ultim’ora Messi: annuncio ufficiale e futuro da decidere

In Arabia Saudita, in via del tutto teorica, raggiungerebbe così l’altro fuoriclasse della sua generazione, vale a dire Cristiano Ronaldo, attualmente in forza ai rivali dell’Al Nassr. L’ingaggio del portoghese con il suo club ammonta a circa 200 milioni di euro a stagione, l’argentino andrebbe così a ricavarne oltre il doppio.

Cifre da record nella storia del calcio per un giocatore capace di aggiudicarsi 7 volte il Pallone d’Oro, ma con l’ottavo ormai in vista dopo il Mondiale vinto con la sua Nazionale. Nelle ultime ore il padre ha chiarito quanto sta avvenendo in questi giorni.

Attraverso il suo profilo Instagram, Jorge Messi ha postato le seguenti parole andando a cambiare le carte in tavole: “Usano il nome di Lionel per guadagnare notorietà, ma la verità è solo una, ma fino ad adesso non ci sta niente e sarà così fino alla fine della stagione dopo aver chiuso la stagione del PSG”.

Smentite dunque le voci su un suo approdo in Arabia Saudita e dell’ingaggio monstre con l’Al-Hilal, resta però da capire cosa accadrà una volta terminata la stagione stessa e se Lionel Messi rimarrà al PSG dopo sole due stagioni, nelle quali si è consacrato con la sua Nazionale ma a livello di club non vi è stata la possibilità di poter competere con le squadre europee migliori. Tra un mese circa arriverà la decisione in via definitiva.