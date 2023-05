Penalità in Formula 1: annuncio a dir poco inaspettato

La Formula 1 ha da poco concluso il suo quinto appuntamento stagionale con l’ennesima vittoria di Max Verstappen che sembra aver tutta l’intenzione di vincere il terzo mondiale consecutivo.

Al termine dell’ultima gara che è stata svolta a Miami, c’è stato un annuncio inaspettato riguardante la richiesta di una penalità per un pilota protagonista del GP.

Altra vittoria della Red Bull negli Stati Uniti con la scuderia campione in carica che ha già fatto il vuoto rispetto agli avversari, mettendo una seria ipoteca sulla conquista almeno del mondiale costruttori. In testa alla classifica infatti c’è proprio la Red Bull che ha già 122 punti di vantaggio sull’Aston Martin seconda, trovandosi infatti a quota 224 con i rivali a 102. Molto attardate invece Mercedes e Ferrari, rispettivamente con 96 punti e 78. Un campionato che sembra aver infatti già il suo padrone per quello che riguarda le auto, mentre proprio Perez e Verstappen sono in lotto per il titolo piloti con l’olandese avanti di 14 punti.

Formula 1, arriva la richiesta di penalità inaspettata

Al termine della gara di Miami, è arrivata l’insolita richiesta da parte di Fernando Alonso che ha suscitato una risata in tutti i presenti durante la conferenza stampa.

Il pilota spagnolo infatti ha chiesto una penalità di 30 secondi per Sergio Perez per aver fatto ritardo in occasione della classica parata dei piloti prima della gara. Il messicano è stato convocato dai commissari di gara che gli hanno fatto presente il ritardo con una semplice richiamo. Alonso, durante la conferenza stampa, appena ha saputo la notizia si è lasciato andare ad una battuta: “Diamogli 30 secondi di penalità“. Una battuta che ha suscitato le risate di tutti i presenti.

Una gara che ha visto Verstappen portare a casa 26 punti grazie alla vittoria del GP ed al giro veloce messo a segno durante la corsa. La seconda posizione è andata proprio a Perez con Alonso che ha poi chiuso il podio, continuando questa sua ottima stagione quando è prossimo dal compiere 42 anni. Momento sempre più difficile per le Ferrari. Sainz ha chiuso al quarto posto, mentre Leclerc continua a non riuscire a trovare il giusto feeling con l’automobile, chiudendo settimo.

Il prossimo appuntamento del circus della F1 vedrà l’arrivo in Italia con il GP dell’Emilia Romagna. Una gara dove il ‘cavallino rampante’ è chiamato a riscattarsi per cercare di recuperare nei confronti delle avversarie dopo un inizio di stagione davvero deludente.