Valentino Rossi, il retroscena che non ti aspetti: purtroppo è successo

MotoGP, in questi giorni è emerso un retroscena che riguarda indirettamente Valentino Rossi e purtroppo non è così positivo

La nuova stagione della MotoGP è ormai entrata nel vivo e dopo quattro gare Pecco Bagnaia si trova al comando della classifica iridata nonostante le cadute di Termas de Rio Hondo e Austin.

Infatti, il torinese è stato bravo a non lasciarsi abbattere e a ritrovare la vittoria in Spagna dopo quella ottenuta al primo Gran Premio dell’anno a Portimao. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e tutto può ancora succedere e, di certo, gli altri non staranno a guardare, neanche i suoi amici della VR46 Academy che impegnati nel Mondiale della classe regina.

Bezzecchi, in tal senso, ha dimostrato finalmente di poter vincere una gara come visto in Argentina. Si è trattato di un successo fondamentale per lui e per tutto il suo team che sperava di poter ottenere un risultato simile da quando hanno debuttato in MotoGP. Ne sarà contento Valentino Rossi che sta guardando crescere i suoi ragazzi, compreso suo fratello Luca Marini, protagonista fin qui di una buona stagione.

Luca Marini svela un retroscena sulla sua carriera: c’entra Valentino Rossi

Dopo i ritiri di Portiamo, Marini ha rialzato la testa ottenendo il suo primo podio in una gara sprint in Argentina e un ottimo secondo posto in Texas. Il rendimento del pilota classe ’97 sta pian piano crescendo e dunque la sua speranza è quella di trovare la sua prima vittoria della domenica.

Se continua così, non ci sono dubbi sul fatto che possa ottenerla e in quest’ottica può contare anche sul supporto di una squadra intera, non solo su quello di suo fratello. Luca è seguito da uno staff tutto suo e la sua crescita è evidente. Tuttavia, prima di arrivare a questo punto, nel suo percorso ci sono stati alcuni momenti meno piacevoli. “Fin da quando ero piccolo, sono stato trattato in modo diverso dalla stampa rispetto agli altri piloti – ha detto in un’intervista a Speedweek.com. E ciò per un motivo ben preciso: il suo “legame familiare con Valentino”.

Già essere parente di un campione o di una persona famosa in generale non è mai semplice, e figuriamoci essere il fratello di un nove volte iridato, che forse più di ogni altro ha scritto pagine indelebili di storia del Motomondiale non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo contributo fuori dalla pista. Però, è altrettanto vero che, come ammesso da lui stesso, Marini ha ormai imparato a gestire queste situazioni. “Sono ben preparato per queste situazioni e so come comportarmi” ha concluso il pilota.