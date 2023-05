Nadal, ci risiamo purtroppo: il video è un colpo al cuore, tifosi sconvolti

L’appuntamento con il Roland Garros si avvicina e l’uomo che l’ha vinto 14 volte è ancora in dubbio: l’ultimo video di Nadal sconvolge

Era metà gennaio, lui difendeva il titolo agti Australian Open vinto un anno fa sullo stesso cemento e pensava ad una stagione ancora tutta da inventare. Invece Rafa Nadal è fermo da allora e nessuno sa quando potrà tornare in campo.

Quel giorno era arrivata la sconfitta contro Mackenzie McDonald, ma in realtà molto peggio era stato l’esito degli esami successivi che avevano evidenziato un problema muscolare grave. Il campione di Manacor infatti aveva rimediato un infortunio al muscolo dello psoas e da allora non ha più messo piede in campo.

Inizialmente le previsioni più realistiche, che in realtà si sono rivelate anche molto ottimistiche, parlavano di 7-8 settimane di stop prima di una ripresa graduale. Quindi la possibilità di rivederlo giocare sul cemento americano tra Indian Wells e Miami era remota, ma i suoi tifosi lo aspettavano nella primavera europea. Da Montecarlo in poi, passando per Barcellona, Madrid e gli Internazionali d’Italia, tutti tornei sulla terra che ha giocato da protagonista.

E invece, uno via l’altro Nadal ha dovuto rinunciare ad ogni torneo. Inizialmente sembrava una scelta precauzionale, per non forzare il suo fisico in vista del rientro al Roland Garros che ha vinto anche nel 2022. Oggi però quelle scelte hanno tutto un altro sapore e la situazione per lui sta diventando drammatica.

Nadal, ci risiamo purtroppo: la partecipazione al Roland Garros è appesa ad un filo

Rafa Nadal in una bacheca mostruosa ha soprattutto 22 tornei dello Slam e 14 di questi sono le coppe che ha sollevato alla fine del Roland Garros. Nemmeno lui si aspettava una carriera simile, eppure a 37 anni è diventato irraggiungibile, probabilmente per sempre.

La terra parigina riaprirà i suoi cancelli il prossimo 22 maggio e la finale maschile è in programma domenica 11 giugno. Non sappiamo però nemmeno se il maiorchino riuscirà ad essere in campo per il primo turno, questa è la drammatica verità. E quella che alla vigilia di Roma era solo un’ipotesi drammatica sta prendendo sempre più corpo.

Non sono soltanto chiacchiere da bar, ma c’è anche un video spuntato nelle ultime ore. La ripresa effettuata da uno spettatore presente sui campi di Manacor mentre Rafa si stava allenando in vista di Parigi. Ad un certo punto si ferma e si accascia sulla recinzione del campo, facendo chiare smorfie che dimostrano tutta la difficoltà della sua situazione.

Faccia scura, braccia che si appoggiano sulle ginocchia e il suo staff che accorre preoccupato della situazione. Per il momento non ci sono commenti ufficiali e soprattutto nessun annuncio su quello che succederà o meno a Parigi.

Ma se anche dovesse essere presente, la sua condizione fisica sarebbe menomata. Poco importante che potrebbe anche uscire dai primi 100 al mondo, i suoi tifosi vogliono solo sperare di rivederlo in campo.