Ferrari, è finita: sentenza pesantissima

Arriva una dichiarazione molto dura nei confronti della Ferrari dopo l’inizio di stagione in Formula 1 molto deludente della rossa.

L’inizio di stagione della Ferrari in Formula 1 è completamente da dimenticare con la scuderia di Maranello che sta facendo molta fatica in questa prima parte di campionato essendo quarta nel campionato costruttori.

Un’altra stagione difficile per la Ferrari che dovrà rimandare ancora una volta la vittoria del mondiale piloti che manca nella scuderia italiana dal lontano 2007 quando a vincere fu Raikkonen. Sainz e Leclerc sono attualmente al quinto ed al settimo posto in classifica molto lontani dalla coppia dei piloti Red Bull, con Verstappen primo e Perez secondo. A preoccupare però è la mancanza di competitività dell’automobile di Maranello nei confronti della macchina campione del mondo in carica.

Ferrari, arriva l’annuncio che stende la rossa

A portare un’ulteriore beffa in casa Ferrari è stato Fernando Alonso che con delle recenti dichiarazioni ha mandato una frecciata dura da digerire per i tifosi della scuderia italiana.

Intervistato da Sky Sport Fernando Alonso ha fatto il punto sul momento difficile della Ferrari: “Quando c’ero io alla Ferrari abbiamo lottato per il mondiale tre anni su quattro. Adesso a Maranello c’è inconsistenza e per fortuna mia e dell’Aston Martin stiamo facendo più punti di loro”. Alonso ha poi proseguito parlando anche di Adrian Newey, complimentandosi con il direttore tecnico della Red Bull: “Credo che Newey faccia sempre delle macchine superiori alle altre”.

Parole che sanno di vere e proprie stoccate al team di Maranello che non riesce ormai da tempo a rendersi realmente competitivo per la conquista del campionato mondiale fatta eccezione per una stagione con Vettel alla guida. Il cavallino rampante dovrà lavorare sodo per cercare di colmare il gap con la Red Bull e presentarsi nel 2024 con un’automobile in grado di far sognare i propri tifosi che sperano di vedere la Ferrari tornare sul tetto del mondiale di Formula 1.

Ottima invece la stagione di Fernando Alonso finora con la sua Aston Martin. La macchina è seconda nel mondiale costruttori dopo cinque gare dall’inizio della stagione ed il pilota spagnolo si trova al terzo posto dopo la coppia formata dai due piloti della Red Bull. Con 75 punti conquistati finora, il classe 1981 si trova ad avere 19 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, anche lui in difficoltà in questa prima parte di campionato.