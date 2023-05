Fernando Alonso ha ritrovato una sorta di seconda giovinezza. Il quarantaduenne pilota di Oviedo non ha ancora deciso quando appendere il casco al chiodo

Non conta l’età anagrafica, ma quella mentale. Che è come dire ‘mi sento giovane dentro‘. Tutto questo vale assolutamente per Fernando Alonso, quarantadue anni da compiere a luglio prossimo, tra i piloti di Formula 1 più talentuosi e longevi di sempre che in tantissimi anni di carriera ha conquistato 32 gran premi e soprattutto due titoli mondiali al volante della Renault.

Alonso è l’altro grande talento della cui scoperta si può giustamente vantare il manager piemontese Flavio Briatore, all’epoca grande capo dell’area sportiva della Renault e tutt’ora amico fraterno del pilota asturiano. Il quale tra il 2017 e il 2018 sembrava sul punto di abbandonare il Circus della Formula 1, attratto come una calamita dal mondiale endurance.

Ma nel 2018 un’offerta della McLaren e successivamente della scuderia Alpine, diretta emanazione della Renault, lo convinse a non lasciare la competizione che lo aveva reso grande. L’estate scorsa poi è arrivata una nuova decisiva svolta con la proposta dell’Aston Martin, la celebre casa automobilistica inglese che ha deciso di cimentarsi nel Circus della Formula 1.

Il rapporto tra la scuderia anglosassone e Alonso è decollato subito, così come la competitività di una vettura rivelatasi in questo avvio di stagione come l’unica vera alternativa al dominio della Red Bull. Il 41enne asturiano è arrivato terzo in quattro gran premi su cinque, un risultato tanto brillante quanto inatteso che legittima nuove e più importanti ambizioni.

Alonso rinato, nuova offerta milionaria in Formula 1. Tifosi al settimo cielo

Già nel corso della stagione Alonso è convinto di poter conquistare il trentatreesimo gran premio della sua carriera e di piazzarsi terzo nella classifica piloti alle spalle di Max Verstappen e Sergio Perez, ora come ora inavvicinabili. Ma il management dell’Aston Martin ha intenzioni decisamente ‘serie’, soprattutto in vista delle prossime due stagioni.

Per questo motivo avrebbe deciso di puntare tutto proprio su Fernando Alonso, al quale avrebbe già offerto il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024. Una proposta che il 42enne di Oviedo intende accettare, con l’obiettivo esplicito di lottare per la conquista del titolo mondiale entro i prossimi due anni. L’età è solo un numero sulla carta d’identità, è la filosofia del due volte campione del mondo. E i fatti sembrano dargli ampiamente ragione. La Red Bull avrà presto un nuovo temibile avversario da cui guardarsi.