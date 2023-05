Allegri e la Juve esultano: giocherà in bianconero l’anno prossimo

La Juventus vuole terminare la stagione nel migliore dei modi. Ovviamente in attesa delle sentenze…I bianconeri puntano l’Europa.

La stagione della Juventus è stata molto al di sotto delle aspettative. Il club bianconero ha realizzato, la scorsa estate, una grande campagna acquisti, ma, per un motivo o un altro, la squadra non ha rispettato le attese. La Juve è in lizza Champions, ma dopo colpi come Pogba e Di Maria e calciatori ‘di contorno’ come Kostic e Milik i tifosi si aspettavano ben altro. Un mercato di gran livello, ma complicato da un’annata abbastanza problematica.

Infortuni e situazioni extra calcistiche hanno però cambiato tutto e ora la Juve si augura solo di finire al meglio la stagione calcistica. Tra campionato dove il club è in piena zona Champions ed Europa League dove i bianconeri sognano l’accesso in finale. Al di là della trasferta di Siviglia il club attende le sentenze riguardo situazioni come l’Operazione Prisma o la questione stipendi, e i tifosi, come la società, sono in attesa. Ci sono però anche note liete.

Visto i tanti problemi di questa stagione Allegri si è ritrovato costretto a rilanciare diversi giovani, calciatori rientrati da i prestiti o stelline provenienti dalla squadra NextGen. Tra questi calciatori Allegri ha trovato una stella del futuro bianconero, il giovane talento Nicolò Fagioli. Un calciatore di grandi doti balistiche e di testa, un calciatore che altri paragonano anche ad una leggenda bianconera come Andrea Pirlo. Inoltre le ultime prestazioni in campionato del calciatore non sono affatto passate inosservate.

Juve, Fagioli verso la permanenza

Sebbene la Juve del futuro potrebbe vedere la partenza di alcuni big, non è questo il caso di Fagioli. Anche contro la Cremonese, sua ex squadra, Nicolò è risultato decisivo. Ottime giocate, grande lettura del match ed una rete favolosa che ha sbloccato la gara. Il club bianconero è in piena corsa Champions e questo anche grazie alle giocate di Fagioli, pilastro ormai del centrocampo di Allegri. La società ha quindi preso una decisione importante per il futuro del calciatore. Presto ci saranno contatti per il rinnovo, con tanto di adeguamento del contratto.

In questo modo la Juve spegnerà ogni sirena di mercato, con diversi club europei (in particolare le big di Premier) attente a monitorare il futuro del calciatore. Fagioli è il futuro della Juve e anche la società la pensa cosi, il calciatore è sempre più vicino a legarsi totalmente ai colori bianconeri.