Federica Pellegrini provocata: la storia è finita malissimo

Federica Pellegrini è stata provocata da una sua ‘rivale’ con una storia sui social scatenando la reazione dei fan della nuotatrice.

Protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express con suo marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini è stata attaccata da un’altra concorrente attraverso una storia sui social.

L’edizione del 2023 di Pechino Express ha raccolto molto successo con il programma targato Sky che è stato molto seguito. Il viaggio dei partecipanti si è concluso con la vittoria della coppia degli “italo-americani” con Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno potuto esultare nell’ultima puntata spuntandola proprio sui “novelli sposi”. A far parlare del programma sono stati anche gli scontri che si sono verificati durante le puntate precedenti. Il rapporto tra la Pellegrini e Barbara Prezia de “Le mediterranee” è stato sempre conflittuale non senza attacchi.

Una storia social per attaccare Federica Pellegrini, cosa è successo

Barbara Prezia, modella che ha partecipato in coppia con Carolina Stramare, ha mandato una frecciata con una storia che poi è stata registrata da alcuni followers della ragazza.

La Prezia ha infatti inquadrato la campionessa di nuoto affermando: “Inquadro la perdente” il tutto condito da una risata. Un gesto che non è di certo passato inosservato ai fan della Pellegrini che hanno subito attaccato sui social l’influencer accusandola di sfruttare “la Divina” solamente per far aumentare la propria popolarità. Altri invece hanno affermato che di certo la Pellegrini non si può definire perdente e che della Prezia difficilmente qualcuno si ricorderà a stretto giro di posta.

“Ah, inquadro la perdente, aspetta aspetta la inquadro” + risata finale… forse Federica Pellegrini la deve abbassare di altri 10 cm #pechinoexpress pic.twitter.com/ueOyqFghH1 — Gio_m 🌎🌍🌏 (@vitabanale) May 11, 2023

Quello che è certo è che il rapporto tra le due non è stato di certo idilliaco durante il viaggio di Pechino Express. Al termine di una puntata in cui ci fu tensione tra le parti, la Pellegrini si rivolse alla Prezia a brutto muso: “Guarda che ti abbasso di altri dieci centimetri”. Un’affermazione arrivata dopo una morale della modella che accusava Matteo Giunta di non avere i giusti valori per giocare in maniera leale a Pechino Express.

Non ci sono state solamente tensioni durante tutto il viaggio del programma condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. Si sono create infatti anche delle belle amicizie con la coppia dei “novelli sposi” che ha legato in particolare con “le attiviste” e con “i siculi” con Totò Schillaci che è stato molto apprezzato durante il gioco dagli altri concorrenti.