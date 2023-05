Jovana, una sirena tutta bagnata: così si vede tutto

Jovana Djordjevic infiamma già l’estate con uno scatto illegale: le trasparenze in acqua mandano i fan fuori di testa

Negli anni in cui suo marito, Filip Djordjevic, giocava in Serie A con le maglie di Lazio e Chievo, Jovana Djordjevic era una delle wag più seducenti e irresistibili del campionato. Ancora adesso, però, la sua sensualità incontenibile lascia il segno e non è uscita affatto dalla mente e dal cuore dei fan, anzi.

La modella, influencer e showgirl serba non si fa certo pregare, sui social, nell’elargire immagini provocanti che esaltano tutto il suo fascino. E che rappresentano per i tanti fan un appuntamento immancabile. Non ci si perderebbe un suo nuovo scatto per nulla al mondo e l’attesa di sempre nuove foto da urlo vale assolutamente la pena.

Non per niente, può vantare un pubblico di oltre 365 mila followers su Instagram, che la seguono in tutti i suoi viaggi in giro per l’Europa, uno shooting dopo l’altro. Gli ammiratori italiani, ovviamente, ne hanno seguito con curiosità le gesta all’Isola dei Famosi, lo scorso anno. La 31enne si era presentata estremamente battagliera e vogliosa di farsi valere in Honduras, ma purtroppo ha dovuto abbandonare il reality a causa di un problema di salute. Un’esperienza che lei ha comunque valutato come positiva, al di là di qualche rimpianto, e che le è valsa in ogni caso l’applauso convinto del pubblico da casa e in studio, al rientro in Italia. L’impressione è che non sia finita qui e che presto o tardi la rivedremo sul piccolo schermo.

Jovana Djordjevic, non è l’Isola dei Famosi ma va bene lo stesso: temperature altissime

Nel frattempo, Jovana non si smentisce mai e si sta preparando da par suo a regalarci una estate da sogno. Guardare per credere, i suoi scatti a Ibiza stanno facendo il giro del web, e a giusta ragione.

In questa immagine la vediamo, come una sirena, indossare un lungo abito e lasciarsi bagnare dalle onde. L’effetto è indescrivibile ed esalta come non mai la sua silhouette stratosferica. I dettagli in trasparenza accendono la passione e la tentazione dello zoom per moltissimi fan. Gli scatti raccolgono il solito tributo immancabile di like e di messaggi estasiati. E’ tutto pronto per una stagione estiva da incorniciare, non vediamo l’ora di gustarci i prossimi scatti di Jovana e acclamarla esattamente come avveniva tempo fa negli stadi.