Non solo Kessie in Serie A: scudetto e doppio addio

Rivoluzione in vista in casa Barcellona nonostante il campionato vinto in Spagna, verso l’addio Kessié ed un altro big.

Potrebbe durare un solo anno l’avventura di Franck Kessié al Barcellona con l’ivoriano che è stato messo nella lista dei cedibili dal club catalano.

Arrivato a costo zero durante la scorsa estate, Franck Kessié non ha vissuto la sua migliore stagione al Barcellona. L’ex giocatore del Milan ha fatto fatica ad inserirsi negli schemi di Xavi mostrando solamente a tratti le sue caratteristiche come in occasione del gol che ha deciso il Clasico contro il Real Madrid. Ora per lui, e non solo, si aprono le porte di una cessione in estate con il Barcellona pronto a rivedere gran parte della propria rosa nonostante abbia conquistato LaLiga.

Calciomercato, il Barcellona cede: via Kessié ed un altro big

Il Barcellona deve fare cassa e si prepara a cedere in estate. Oltre a Kessié, anche Eric Garcia potrebbe salutare i catalani al termine del campionato in corso.

Il giovane difensore classe 2001 potrebbe essere ceduto in estate per permettere al club di fare cassa e far quadrare i conti. Il club catalano avrebbe parlato con gli agenti del calciatore per provare a trovare una nuova sistemazione all’ex Manchester City. Una cessione che potrebbe sistemare i conti della società, in difficoltà ormai da tempo. Sul giovane talento ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Roma con i due club italiani che avrebbero già avuto un colloquio con l’entourage del giocatore.

Per quello che riguarda Kessié invece è da capire quale possa essere il futuro dell’ivoriano. Al Barcellona, nonostante l’addio di Busquets ai catalani, lo spazio potrebbe essere sempre ridotto non essendosi integrato al meglio in quegli che sono gli schemi di Xavi. Per l’ivoriano si è parlato di un possibile ritorno in Italia con l’Inter che in passato propose anche uno scambio con Brozovic senza però trovare l’intesa con gli spagnoli. Più probabile che per l’ex Milan si aprano le porte della Premier League, campionato che ben si adatta alle caratteristiche del classe 1997.

In casa Barcellona però la questione che tiene banco è quella relativa al possibile ritorno di Messi. Il giocatore argentino dirà addio al PSG al termine del campionato e pensa ad una nuova avventura al Barcellona. Il classe 1987 sarebbe ben disposto a vestire nuovamente la maglia dei catalani anche se dovrebbe abbassare di molto l’attuale ingaggio percepito a Parigi.