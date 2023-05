Tennis, via i vestiti: è arrivato quel momento dell’anno

Sta finalmente per arrivare il periodo dell’anno desiderato da tutti gli appassionati: temperature in aumento!

Il mondo del tennis così come dello sport in generale porta con sé dei momenti indimenticabili. Tra questi vi rientra sicuramente i suoi interpreti, che grazie alle loro gesta non fanno altro che portare ventate su ventate di aria fresca per gli appassionati. La stessa aria, però, si può anche fare rovente. Questo è il grande merito che si può attribuire ad una delle sue interpreti più intriganti: sua maestà Olivia Elliott, portento tennistico d’eccezione nonché donna meravigliosa.

Di lei ad onor del vero non si sa granché, se non che sui social è molto famosa per via dello sport che pratica. Tuttavia qualcosa sulla sua professione la si può dire eccome. Due vittorie da professionista e ben sette sconfitte in varie competizioni molto prestigiose. Per il resto di lei non ci sono chissà quali tracce.

Su Instagram viene apprezzata principalmente per via del suo meraviglioso fisico. Quasi 50.000 utenti, giorno dopo giorno, si apprestano a guardare le sue foto con occhi languidi ed intrigati. Con l’estate alle porte gli scatti roventi sono in aumento, e lei ha deciso di dare inizio allo show con una foto dal forte impatto. Ecco quindi il post che ha fatto girare la testa a tutti gli appassionati di questo magnifico sport.

Olivia Elliott piena di fan: fisico da statua

La foto pubblicata da Olivia Elliott ha permesso ai suoi fan di capire con maggiore precisione dove risieda la sua bellezza. Ci si potrebbe limitare al titolo, che vede semplicemente il suo fisico come ingrediente principale. E andrebbe benissimo così. Ma in realtà non è solo di questo che bisogna parlare. Per prima cosa, è bene mostrare a tutti i lettori ciò per cui sono accorsi numerosi. Ovvero il post incandescente da lei pubblicato. Ebbene, ecco il ben servito!

Il suo ingrediente segreto, benché ormai non sia più tale, è chiaramente la sua semplicità. Una bellezza così autentica e priva di filtri e falsità è davvero rara da vedere altrove. Soprattutto nel mondo dello sport, dove la tendenza generale è che si tenda sempre più ad apparire che ad essere.

Una pelle candida e chiara, quasi immacolata, che si sposa a meraviglia con un costume nero che le calza alla perfezione. E che permette inoltre di apprezzare con efficacia ancora maggiore le sue curve da capogiro. Una visione che ha entusiasmato i fan.