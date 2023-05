Federica Pellegrini e il sesso, la confessione bollente di Matteo Giunta

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha fatto una confessione bollente sull’ex nuotatrice in merito al sesso: le dichiarazioni lasciano tutti senza parole

Negli ultimi giorni di Federica Pellegrini se ne sta parlando molto e non solo per l’uscita di “Oro”, la sua autobiografia disponibile da martedì scorso in tutte le librerie.

L’ex nuotatrice è stata infatti protagonista del programma Pechino Express assieme al compagno Matteo Giunta ed i due sono arrivati fino in fondo. Tuttavia, la coppia non è riuscita a vincere la finale e sono stati battuti da Joe Bastianich e dal suo collega chef Andrea Belfiore. I due, comunque, hanno dimostrato grande affiatamento durante tutto il percorso e sono stati la vera rivelazione del reality show.

A Vanity Fair, la Pellegrini ha dichiarato che le sarebbe piaciuto trionfare, ma allo stesso tempo la sconfitta non toglie ciò che hanno fatto. Ben diverse sono state le dichiarazioni del marito che ha fatto una confessione bollente sulla moglie riguardo il sesso che ha lasciato tutti senza parole e che di certo farà molto rumore.

Giunta confessa: “Sesso a Pechino Express? E’ stata una luna di miele”

Ormai, nei reality show, il sesso non è considerato più uno scandalo, a maggior ragione se a prendervi parte è una coppia affiatata nella vita di tutti i giorni come quella formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, grandi protagonisti di Pechino Express. Intervistato anche lui da Vanity Fair, il marito dell’ex nuotatrice pur non rivelandolo in maniera diretta, ha fatto capire come a telecamere spente qualcosa con la moglie ci sia effettivamente stato.

Giunta è rimasto molto sul vago, affermando come la loro partecipazione a Pechino Express sia stata come una luna di miele, sottolineando come ci sia chi consuma e chi invece preferisce non farlo e quanto in generale il sesso sia una cosa importante, al di là del fatto che una persona possa trovarsi a casa sua o in Cambogia.

Non una confessione diretta da parte del marito della Divina, ma pur sempre una confessione bollente che lascia intendere come la coppia si sia data da fare lontana dalle telecamere. Riguardo invece la possibilità di avere dei figli, Giunta è stato chiaro affermando come sia uno degli scopi della vita sarà felice se arriveranno, ma allo stesso tempo non devono diventare un chiodo fisso. Il marito della Pellegrini ha sottolineato come la cosa più importante per loro al momento è quella di cercare di essere felici.

La rivelazione di Giunta aumenterà di certo le voci di gossip attorno la coppia e tutti stanno iniziando a pensare che sia solo una questione di tempo prima che i due diano alla luce il loro primo figlio.