Ferrari, la proposta choc di Damon Hill: il nome fa tremare i tifosi

La proposta di Damon Hill per la Ferrari lascia tutti senza parole: tifosi della rossa in apprensione dopo il nome fatto dall’ex pilota

Missione: vincere. Non può essere che questo l’obiettivo della Ferrari quando inizia una nuova stagione. Lo è stato anche quest’anno, ma la pista – ancora una volta – ha dato un verdetto molto lontano da quelle che sono le ambizioni.

Un solo podio in cinque gare, quarto posto nella classifica costruttori e la (quasi) certezza che anche quest’anno la lotta al titolo non riguarderà il Cavallino Rampante. Eppure a Maranello stanno facendo di tutto per costruire una macchina in grado di competere per la vittoria del campionato.

Prima che i test iniziassero a mostrare il distacco dalla Red Bull (ma anche dalla Aston Martin), nella fabbrica della rossa la convinzione era di avere una monoposto in grado di competere per la vittoria. Una convinzione immediatamente smentita e che ha fatto iniziare l’era Vasseur nel modo peggiore possibile.

L’ex team principal dell’Alfa Romeo non può avere colpe per un progetto nato sotto la guida di Binotto, ma certo dovrà lavorare per far sì che la Ferrari imbocchi finalmente la strada giusta. Non semplice ed ecco allora che l’ex campione del mondo Damon Hill suggerisce un’idea per invertire la tendenza: la proposta fa sobbalzare i tifosi della rossa.

Ferrari, la proposta di Damon Hill per il rilancio

Ha vinto il Mondiale negli anni ’90, ora Damon Hill commenta le vicende legate alla Formula 1 e nel corso di una puntata del podcast F1 Nation si è soffermato anche sul momento difficile vissuto in casa Ferrari. La sua soluzione però farà storcere il naso a qualche tifoso di Maranello.

L’ex pilota, infatti, parla di un possibile ritorno di Mattia Binotto, non come team principal (“ho sempre sostenuto che non fosse il giusto ruolo per lui“) ma con un ritorno al passato: “E’ un tecnico di grandissimo talento: se fossi la Ferrari lo farei tornare e gli affiderei tutto il lato tecnico“. Hill sottolinea anche le difficoltà di una ipotesi del genere, ma la sua idea è di mettere fianco a fianco Binotto e Vasseur: “Sono rimasto sorpreso che non siano riusciti a farlo. Fred – ha aggiunto – è proprio la persona in grado di capire le corse“.

Una coppia che mettere a disposizione della Ferrari, stando all’ex campione del mondo, tutto ciò che servirebbe per rilanciare la scuderia. Così però, salvo clamorose sorprese, non sarà: toccherà a Vasseur dare nuovo vigore al team italiano e riportarlo a vincere dopo un’astinenza di 15 anni.