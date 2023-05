Francesca Novello, lady Rossi con un costume esaltante: non vi “derapate”!

Francesca Sofia Novello è in vacanza con Valentino Rossi e su Instagram sfoggia un bikini davvero esaltante. Che foto

Dopo le fatiche in pista, è tempo di vacanze per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello che sono partiti in direzione Ibiza per godersi un po’ di relax tra un impegno lavorativo e l’altro.

Il Dottore, peraltro, nello scorso weekend, ha ottenuto il suo primo podio a Brands Hatch nel GT World Challenge con il team WRT. Un secondo posto ottenuto in gara 2 che sicuramente lascia ben sperare per il futuro, anche perché i miglioramenti evidenziati dal nove volte iridato del Motomondiale erano stati lampanti. Dunque, era solamente una questione di tempo prima che arrivasse il primo risultato importante della sua carriera da pilota automobilistico.

Inoltre, ci sono i bei risultati che stanno ottenendo i ragazzi della sua Academy, con Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi che comandano la classifica iridata. Insomma, le cose dal lato sportivo stanno prendendo una bella piega, ma anche in famiglia, soprattutto con l’arrivo di Giulietta, non si può certo dire che stia andando male.

Francesca Novello, che bikini: la foto infiamma i social

Nelle foto che hanno pubblicato su Instagram, la coppia sembra serena e felice, ma più recentemente l’attenzione dei loro fan è stata catturata in particolar modo da una foto che mostra Francesca più bella e in forma che mai.

Infatti, sul suo profilo, si può ben vedere uno scatto nel quale la vediamo concedersi un po’ di relax al sole con indosso un bikini che, semplicemente, esalta le sue meravigliose curve. Il decolleté in bella vista ne è una testimonianza in tal senso e a ribadirlo ci hanno poi pensato i suoi oltre 575 mila followers che si sono “scatenati” con like e commenti di apprezzamento. Per lei, sono arrivati, tra i vari, tantissime emoji del cuore e aggettivi come “Favolosa“, che ben riassumono il pensiero comune degli utenti.

Del resto, non è la prima volta che la modella si mostri così ai fan e tra le varie foto da lei condivise su Instagram ce ne sono tantissime altre, oltre a questa di cui vi abbiamo parlato, in cui emergono le sue indiscusse doti estetiche, comunque già note al grande pubblico dopo tutte le sue visite nel paddock della MotoGP e da un anno a questa parte in quello del GT World Challenge.