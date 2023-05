Berrettini e la nonna in pericolo, che spavento: “Ho dovuto bloccarlo”

Matteo Berrettini ha saltato l’intera stagione dei tornei sulla terra rossa a causa dell’ennesimo infortunio muscolare, ma a Parigi ci sarà

Un’altra stagione da dimenticare o quasi per Matteo Berrettini. Il 27enne tennista romano a causa dell’ennesimo infortunio è stato costretto a saltare a piè pari l’intera stagione sulla terra battuta, esattamente come nel 2022.

Dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open sedici mesi fa l’atleta azzurro aveva conquistato la 6/a posizione nel Ranking ATP, ad un passo dal sogno di entrare nei primi cinque posti. Da quel momento Berrettini è entrato in una sorta di tunnel senza uscita con una raffica di infortuni che ne ha fatto crollare il rendimento.

In un anno e mezzo di risultati deludenti alternati a stop di natura atletica il tennista romano è scivolato oltre la 20/a posizione nel Ranking, per una crisi di cui ad oggi non si riesce a intravedere la fine. E alla quale secondo i fan più delusi avrebbe contribuito anche la storia d’amore nata qualche mese fa tra Berrettini e Melissa Satta, la bellissima modella e presentatrice tv di origine sarda ex moglie di Kevin Prince Boateng.

Una relazione che i tifosi più accesi non perdono occasione di rinfacciargli ad ogni sconfitta incassata o dopo un torneo saltato per i soliti problemi fisici. “Come se avere al proprio fianco una persona a cui si tiene molto possa rappresentare un problema“, ha dichiarato un furioso Matteo non più tardi di qualche giorno fa. Berrettini prende infatti di mira i social, questa enorme piazza virtuale in cui si agitano figure di ogni tipo, tutte senza controllo.

Per questo motivo e anche per concentrarsi esclusivamente sul recupero di una condizione fisica ottimale in vista dei prossimi impegni, Berrettini ha deciso di isolarsi dal resto del mondo e soprattutto dai temutissimi social, su cui peraltro è da sempre molto presente e attivo. E proprio a proposito dei social, il tennista romano ne ha denunciato le storture e la degenerazione.

Le parole del tennista romano sono una sentenza senza appello: “Sui social ci si sente liberi di poter dire qualsiasi cosa senza filtri perché non c’è nessuno che ci può toccare, siamo indenni da tutto quello che succede”. Berrettini ha quindi aggiunto come gli sia capitato spesso di “cancellare o bloccare persone che avevano scritte cose irripetibili che se l’avesse lette mia nonna sarebbe svenuta”.