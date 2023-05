Ultim’ora, Lewis Hamilton asfalta Verstappen: nessuno se lo aspettava

Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno dato vita due anni fa a un duello per il titolo mondiale di Formula 1 che ha entusiasmato gli appassionati

Il mondiale di Formula 1 2021 sarà ricordato come l’ultimo da parecchi anni a questa parte che si sia risolto solamente in extremis, all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio al termine di un’annata ricca di emozioni e colpi di scena.

Un duello aspro, tirato fino alla fine, anche segnato da momenti di tensione tra due campioni che hanno fatto e faranno la storia del Circus delle quattro ruote, Lewis Hamilton e Max Verstappen. La vittoria, sofferta e assai discussa, del pilota olandese è stata letta da critici e osservatori come una sorta di passaggio di consegne al vertice dell’automobilismo mondiale.

In realtà il 38enne fuoriclasse inglese non ha ancora rinunciato all’idea di conquistare l’agognato ottavo titolo mondiale della sua carriera. In questo momento però contro una Red Bull l’ipotesi di superare una leggenda come Michael Schumacher sembra un miraggio. C’è però una graduatoria in cui Hamilton supera di slancio il suo più giovane rivale. Non regala punti per la classifica del mondiale piloti, ma può comunque strappare un sorriso al fenomeno di Stevenage.

Parliamo della consueta classifica annuale, stilata dalla rivista Forbes, degli atleti più ricchi del mondo. O per meglio dire, quelli che nel corso della scorsa annata hanno guadagnato di più. Il podio di questa speciale graduatoria è occupato dai tre fenomeni del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappe sono in testa rispettivamente con 136, 130 e 120 milioni di dollari guadagnati negli ultimi 12 mesi.

I due fenomeni della Formula 1 non sono assolutamente in grado di competere coni suddetti giocatori, ma a loro volta hanno guadagnato cifre di tutto rispetto e in questa particolare classifica sono davvero vicinissimi l’uno dall’altro. Hamilton occupa infatti il 21/o posto con poco più di 60 milioni di euro incassati nel 2022, mentre Verstappen si trova a ridosso del rivale con 59 milioni e spicci.

Questa particolarissima sfida deve dunque primeggiare, anche se di poco, il pilota britannico. Magra consolazione per Hamilton che in pista è costretto a fare i conti con la schiacciante superiorità di Verstappen, ormai proteso verso la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo. Chi fermerà questa Red Bull sempre più cannibale? Ai posteri l’ardua sentenza.