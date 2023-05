By

Carlos Sainz non è ancora riuscito a dimostrare in pieno il suo valore ma la Ferrari ha deciso di puntare ancora su di lui, almeno fino al 2024

Il primo segmento della stagione di Formula 1 non ha portato i risultati che la Ferrari e i suoi milioni di tifosi speravano di ottenere. Anzi, dopo i primi cinque gran premi disputati la corsa al titolo iridato sembra già indirizzata e ristretta ai due piloti della Red Bull, con il bicampione del mondo in carica Max Verstappen che gode del favore dei pronostici nei confronti del messicano Sergio Perez.

Ma da questa corsa può considerarsi escluso il team di Maranello, che accusa un ritardo a dir poco imbarazzante nei confronti della scuderia austriaca e un deficit di competitività anche al cospetto della sorprendente Aston Martin. Per questa ragione da qualche settimana si sono fatte insistenti le voci di un prossimo addio di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Per quanto riguarda il pilota monegasco sono sempre più attuali i rumors legati a un possibile trasferimento alla Mercedes al posto di Lewis Hamilton, già a partire dalla prossima stagione. Più proiettata al futuro a medio termine l’opzione Audi per Carlos Sainz, visto che la casa automobilistica tedesca farà il suo ingresso nel Circus della Formula 1 a partire dal 2026.

Tutte le indiscrezioni però hanno trovato la secca smentita di Leclerc e ora anche quella di Sainz. Il pilota spagnolo in una recente intervista rilasciata a The-Race ha voluto chiarire la sua posizione con la scuderia modenese, rilanciandone la prossima candidatura al titolo mondiale.

Ferrari, Sainz esce allo scoperto: “È stupido”. I tifosi sono al settimo cielo

Sainz esce così allo scoperto, rassicurando i tifosi della Rossa: “So che ci sono ancora due anni molto importanti davanti a noi e sono altresì convinto che sia stupido parlare di quello che potrebbe accadere dopo il 2024”. Dichiarazioni abbastanza esplicite che in parte però non fugano i dubbi sul suo rapporto a medi e lungo termine con il Cavallino Rampante.

Detto questo, Sainz è concentrato solo sul suo percorso al volante della Ferrari in quanto sa di dover ancora esprimere buona parte del suo potenziale come pilota. L’iberico crede di aver compiuto i passi giusti in quella direzione.

E per il momento chiude le porte a un suo addio. Per il momento…”Il mio futuro immediato lo vedo solo con la Ferrari e voglio avere successo con questa squadra. Non c’è niente che mi renderebbe più felice che vincere di nuovo o lottare con la Ferrari”.