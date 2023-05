Furia Allegri: il motivo è svelato in diretta

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è andato su tutte le furie con il motivo che è stato svelato in diretta tv.

Non è un momento facile per la Juventus che, dopo l’eliminazione in Europa League, sta cercando di chiudere al meglio la stagione per un posto nelle coppe europee. Nel frattempo, bisogna fare i conti anche con i malumori di Allegri.

A complicare la situazione è la rivoluzione in arrivo nel club bianconero che avrebbe portato l’allenatore Massimiliano Allegri a storcere il naso per quanto accaduto. Dopo l’addio della vecchia dirigenza, il club è al lavoro per ricostruire un progetto che vedrà con ogni probabilità Cristiano Giuntoli al timone con il ruolo di direttore sportivo. Una serie di scelte che il tecnico livornese non ha ben digerito e la motivazione è stata svelata a Sky.

Juventus, Allegri furioso: le motivazioni svelate a Sky

Stando a quanto affermato da Fabio Caressa a Sky, Massimiliano Allegri non sarebbe stato felice di alcune scelte della Juventus del quale non è stato reso partecipe.

Questo quanto affermato da Caressa nel corso di Sky Calcio Club: “Si è detto che Allegri non fosse felice della scelta di Giuntoli. Massimiliano è però un uomo di calcio e di esperienza e non avrebbe mai posto un aut aut alla Juventus anche perché è un dipendente e non il padrone della Juve. Di sicuro quella di Giuntoli è stata una scelta della quale Allegri non è stato reso partecipe e ci è rimasto male visto che quest’anno si è trovato a dover gestire anche delle situazioni extra campo”.

Fabio Caressa ha poi proseguito spiegando un’altra motivazione dell’insoddisfazione di Allegri: “Massimiliano si è impuntato sul progetto giovanili. Quando ha saputo che con l’arrivo di Giuntoli alcuni collaboratori sarebbero andati a lavorare tra Under 23 e giovanili, Allegri si è impuntato. L’allenatore ha sottolineato come il progetto stia funzionando vedendo anche i calciatori che stanno esordendo in prima squadra e che quindi non va cambiato”.

Un momento non facile in casa Juventus con una vera e propria rivoluzione che attende il club bianconero. Resta da capire quella che sarà la posizione di Massimiliano Allegri una volta che sarà ufficializzato il prossimo direttore sportivo. Non è infatti da escludere un cambio di rotta anche dal punto di vista tecnico con Giuntoli (o chi per lui) che potrebbe avere idee differenti per quello che riguarda la panchina bianconera.