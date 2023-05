La conferma in diretta gela i tifosi del Napoli: che ribaltone

Luciano Spalletti sembra destinato a dire addio al Napoli e potrebbe approdare sulla panchina della rivale: arriva l’annuncio in diretta

Quella messa a referto da Luciano Spalletti è una vera e propria impresa. Dopo il netto successo ai danni dell’Inter, il Napoli ha firmato un’altra statistica a dir poco impressionante. Gli azzurri, in particolare, hanno battuto almeno una volta tutte le altre diciannove squadre del campionato di Serie A.

Un qualcosa che rende ancor più l’idea della cavalcata straordinaria di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. Dominio assoluto, dall’inizio alla fine. E in una stagione col Mondiale di mezzo non era affatto semplice mantenere a lungo certi ritmi. Ma quando sembrava che la squadra partenopea potesse calare vistosamente da un momento all’altro, la realtà ha raccontato una storia ben differente.

Ad un certo punto Spalletti e i suoi uomini hanno cominciato a credere davvero alla conquista del terzo Scudetto e da lì non si sono più fermati praticamente. Le rivali, invece, non si mostrate all’altezza delle aspettative, tant’è che il distacco tra i Campioni d’Italia e la seconda in classifica è molto ampio. Nessuno si immaginava un simile percorso lo scorso agosto, nemmeno il più ottimista dei tifosi. Anche perché erano partiti verso altri lidi calciatori di fondamentale importanza.

Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens. Pedine che hanno segnato la storia del club napoletano, nonostante ciò si è riusciti a realizzare un sogno gigantesco. Il tecnico di Certaldo, probabilmente, è l’autore principale di questo quadro meraviglioso e ora, evidentemente, sta sentendo il bisogno di dipingere lontano dalla città campana.

Ebbene sì, perché Spalletti sembra ormai più che convinto ad interrompere in via definitiva il rapporto con la società partenopea. La distanza con De Laurentiis, accentuata da alcuni comportamenti del presidente che non sono piaciuti all’ex Roma – è palpabile, non a caso il Napoli si sta guardando attorno alla ricerca del sostituto e sono spuntati già nomi importanti come Antonio Conte, Simeone e Julian Nagelsmann.

Addio Napoli, Spalletti alla rivale: annuncio in diretta

Le parole pronunciate dal trainer toscano negli scorsi giorni stampa non lasciano a tante interpretazioni: “Se non sei sicuro di poter dare il massimo a questa piazza, è giusto fare delle riflessioni“. Una frase che sa fortemente di addio.

E a questo punto la domanda sorge spontanea. Dove potrebbe proseguire la carriera di Spalletti? Sull’argomento in questione si è espresso l’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “L’opzione Spalletti non si può escludere per la Juventus. Allegri non sarà più l’allenatore bianconero, non ci sono dubbi”. Orlando specifica anche che, col probabile arrivo di Giuntoli in qualità di direttore sportivo, il nome di Spalletti è il primo che viene in mente per la panchina torinese. Sarebbe senza dubbio un ribaltone di clamoroso.