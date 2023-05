Wanda ci ricasca di nuovo: l’intimo è minuscolo

By

Wanda Nara è sempre al centro dell’attenzione. L’influencer e conduttrice argentina spopola su Instagram e fa girare la testa ai suoi tantissimi fan

Il successo non le ha mai arriso così tanto come negli ultimi mesi. La svolta professionale che ha cambiato forse per sempre il destino di Wanda Nara è il ruolo di conduttrice della versione argentina del talent culinario più famoso del mondo, il popolarissimo Masterchef.

La produzione del programma che va in onda su un’emittente molto seguita ha scommesso tutto sulle qualità dell’influencer moglie e agente di Mauro Icardi, che finora non aveva mai condotto da sola una trasmissione di questo genere. E la scommessa, almeno finora, è stata ampiamente vinta.

Wanda Nara ha rivelato doti e qualità di intrattenimento finora rimaste nell’ombra. E’ probabile che in tal senso l’esperienza televisiva accumulata in Italia grazie alla partecipazione ad alcuni programmi sportivi, su tutti Tiki Taka ideato e condotto dal giornalista Pierluigi Pardo, abbia svolto un ruolo essenziale. Lady Icardi ha fatto tesoro di quell’avventura e ora ne sta raccogliendo i frutti.

In Argentina la sua popolarità ha raggiunto vette fino a pochi mesi fa inimmaginabili. Dal ruolo di ospite fissa a quello di showgirl e conduttrice il passo è stato molto più breve del previsto. E non è un caso che proprio con l’inizio di Masterchef anche il numero dei suoi fan sulle piattaforme social in cui Wanda è presente sia cresciuto a dismisura.

Wanda Nara dal successo televisivo al record di like su Instagram: lo scatto è da togliere il fiato

Il suo profilo Instagram può contare adesso su oltre sedici milioni di followers, una cifra da capogiro degna delle più celebrate personalità dello star system. E Wanda Nara ormai è diventata una celebrità al pari di tante altre. Anche perchè, a proposito di social, i suoi scatti non hanno perso nulla dell’enorme carica di sensualità che hanno sempre avuto.

Uno degli ultimi ha fatto il pieno di like e le ragioni sono molto evidenti: Wanda appare sdraiata sul letto con indosso solo ed esclusivamente un intimo che copre molto poco del suo fisico statuario. Forme in evidenza e sguardo provocante sono i motivi che hanno spinto i fan a prendere d’assalto il post. Sono migliaia i ‘mi piace‘ apparsi a fianco della foto e nuovi followers nel frattempo si aggiungono alla già nutrita schiera di simpatizzanti.