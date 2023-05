Brescia spettro Serie C: al Cosenza l’andata dei playout

Serata da incubo in casa Brescia, nell’andata del playout di Serie B contro il Cosenza, le Rondinelle hanno perso 1-0. Al San Vito Marulla, la squadra di Daniele Gastaldello ha dovuto cedere di fronte al gol del baby bomber Marco Nasti. L’ex Milan si sta rivelando l’uomo della provvidenza per la formazione calabrese. Era stato lui a febbraio a rilanciare le possibilità di salvezza del Cosenza con la clamorosa doppietta nel recupero del derby calabrese contro la Reggina.

COSENZA IN VANTAGGIO, VEDE LA SERIE B

Il gol di Nasti arrivato al minuto 70 di una sfida molto equilibrata mette il Cosenza in una posizione di vantaggio. La squadra di William Viali ha preparato a lungo questi playout, consapevole che sarebbe stata di fatto l’unico modo per rimanere in B. I cosentini si sono dimostrati solidi e cinici questa sera di fronte al proprio pubblico. Una reazione forte del gruppo che nelle ultime quattro giornate aveva rallentato la sua corsa, proprio a partire dal KO al Rigamonti all’inizio di maggio. Un risultato, il 2-1 maturato in quella sfida in cui il Brescia rianimò buona parte delle speranze salvezza, che se si dovesse ripetere porterebbe la sfida ai supplementari e poi, in caso di persistenza del pareggio nel computo totale, ai rigori visto che Brescia e Cosenza sono arrivate a pari punti.

BRESCIA SPETTRO SERIE C

Il Brescia di Massimo Cellini ora torna a vedere la Serie C. Lo spettro della retrocessione dalla Serie B alla C è aleggiato sul Brescia per diversi mesi. I continui cambi di guida tecnica hanno disorientato la squadra, portandolo anche all’ultimo posto. Le ultime settimane di Gastaldello hanno fatto ben sperare, ma la sconfitta di stasera fa tremare. La rimonta al ritorno significa dover segnare 2 senza subirne. Una vera impresa per una delle peggiori difese della Serie B. Appuntamento ora a domenica sera, al Rigamonti. Il Brescia deve evitare una retrocessione in Serie C, categoria da cui manca dal 1985.