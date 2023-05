Federer, annuncio improvviso: la risposta lascia i fan senza parole

Roger Federer ha lasciato un vuoto incolmabile tra gli appassionati di tennis nel momento in cui ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica

Sono trascorsi poco più di otto mesi dal giorno in cui Roger Federer annunciò al mondo intero quello che nessuno avrebbe mai voluto sentire, il suo ritiro dall’attività agonistica. Il quasi 42enne fuoriclasse svizzero in quel preciso istante lasciò orfani milioni di tifosi e appassionati di tennis di ogni latitudine.

Perchè il fenomeno di Basilea è con ogni probabilità uno dei pochi campioni dello sport mondiale che abbia avuto il potere di unire e non dividere: impossibile non essere conquistati da una classe e un talento inarrivabili. Per questo il suo ritiro è stato salutato all’unanimità come una perdita dal valore inestimabile.

In realtà, nonostante abbia appeso una volta per tutte la racchetta al chiodo, Federer non ha abbandonato il mondo del tennis. Anzi, la sua presenza ad alcuni importanti eventi in qualità di testimonial ha rassicurato chi temeva che il Re uscisse per sempre da quello che per oltre vent’anni è stato il suo mondo.

Il personaggio è di tale spessore che anche una sua fugace presenza nobilita qualsiasi tipo di appuntamento o kermesse, mondana o meno che sia. E anche se non lo si vede più incantare il pubblico su un campo da tennis, Federer resta uno straordinario testimonial per i più prestigiosi marchi di abbigliamento o di oggetti di lusso. Ma Roger ancora oggi è sinonimo di grande tennis, di partite memorabili e di epiche battaglie con i suoi più grandi rivali.

Roger Federer ha deciso: la scelta definitiva dell’ex fuoriclasse non piace ai tifosi

Il suo nome fa soprattutto rima con Wimbledon, il torneo che lo ha visto trionfare in otto occasioni mandando in visibilio pubblico e osservatori. Il grande appuntamento dell’Old England Club è stato fin dall’inizio il suo giardino di casa, l’evento in cui ha sempre espresso il meglio del suo gioco tutto classe e raffinatezza.

Ed è anche il torneo che tra un paio di mesi avrebbe dovuto vederlo nei panni del commentare televisivo, perla gioia dei suoi tanti tifosi. A sorpresa però King Roger ha cambiato idea annunciando il forfait nel rispondere a un quesito di un suo follower: “Per quest’anno non ho in programma di fare il commentatore televisivo. Mi piacerebbe invece tornare a giocare delle esibizioni, magari in Sud America: sarebbe fantastico”.