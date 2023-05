Leclerc, è tutto tremendamente difficile: ci mancava anche questa

Momento difficile per la Ferrari e Leclerc in particolare con il monegasco che ora si troverà ad affrontare un tabù da sfatare.

L’inizio di stagione della Ferrari non è sicuramente quello che addetti ai lavori ed i tifosi si aspettavano con macchina e piloti in grande difficoltà.

Charles Leclerc è al momento in settima posizione nel mondiale piloti con soli 34 punti conquistati nelle prime cinque uscite stagionali. Un ritardo quasi incolmabile dalla coppia della Red Bull formata da Verstappen e Perez che sta dominando quest’annata in F1. La forte delusione per il monegasco è rappresentata anche dalla distanza in classifica dai due piloti Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, così come dal compagno di squadra Carlos Sainz.

Formula 1, tabù da sfatare per Leclerc: momento difficile per il pilota

Oltre all’inizio di mondiale da dimenticare, Leclerc dovrà fare i conti anche con un tabù da sfatare. Il circus della F1 farà tappa a Monaco nel prossimo weekend per quella che è di fatto la gara più iconica di tutto il mondiale.

Una gara che non ha mai visto Leclerc protagonista, almeno per quello che riguarda i posizionamenti. Il pilota Ferrari infatti non è mai riuscito ad ottenere un podio nella sua carriera nella gara di casa. Il miglior risultato è giunto lo scorso anno quando il numero 15 del ‘cavallino rampante’ ha ottenuto un quarto posto che ha lasciato però l’amaro in bocca in casa Ferrari. Dopo la pole position conquistata, Leclerc fu infatti ‘vittima’ di alcuni errori al muretto, giungendo ad una posizione dal podio.

Se nel 2020 non ci fu il GP per via del Covid, una grande delusione arrivò nel 2021 quando Leclerc riuscì ad ottenere la pole andando però poi a sbattere nella parte finale delle qualifiche. La macchina, completamente rovinata, non riuscì a prendere il via del GP il giorno successivo con Leclerc che seguì la gara dai box. Un percorso di casa al momento molto sfortunato per il pilota della ‘rossa’ a caccia di riscatto nelle prossime uscite.

Leclerc e Sainz sono chiamati infatti a cambiare marcia nelle prossime uscite per provare a migliorare la propria posizione in classifica piloti ma anche per il mondiale costruttori. La Ferrari infatti al momento occupa la quarta posizione nella corsa al titolo iridato. Irraggiungibile la Red Bull, gli uomini di Maranello puntano a raggiungere Mercedes e Aston Martin che li precedono in classifica.