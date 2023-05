Leclerc-Ferrari, ecco l’annuncio ‘ufficiale’ del monegasco!

Continuano i rumors di mercato sui piloti in casa Ferrari. Nuove dichiarazioni mettono ancora ‘pepe’ sulla vicenda.

La stagione della Ferrari è iniziata nel peggiore dei modi. Un solo podio nei primi cinque Gran Premi ed una distanza davvero abissale non solo dalla Red Bull ma anche da Aston Martin e Mercedes.

Non siamo neanche a metà stagione ma in casa rossa, sia tra i tifosi che nella squadra, c’è la consapevolezza che questa stagione è quasi ormai andata e non ci sono possibilità di lottare per il titolo. L’arrivo di Vasseur e la conferma di Leclerc e Sainz non ha cambiato nulla e la stagione è cominciata nel peggiore dei modi. Proprio per questo si pensa già al futuro, quasi già con la testa alla prossima stagione.

Negli ultimi giorni il mondo della Formula Uno è stato scosso dalla notizia del Daily Mail sul presunto interessamento della Ferrari per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Voci importanti e rumors che fanno sognare i tifosi, ma allo stesso tempo creano qualche preoccupazione ai due piloti della Ferrari. Se i fan della rossa sognano una coppia composta da Hamilton e Leclerc c’è da dire che qualche rumors sul futuro del monegasco si è creato.

Ferrari, Leclerc torna a parlare

Leclerc ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, gran premio di casa per lui e dove è senza dubbio uno dei favoriti. Charles ha parlato ai microfoni della Gazzette de Monaco ed ha avuto un atteggiamento molto criptico. Leclerc ha confermato che sebbene sia presto per parlare di mercato, è la prima volta in carriera dove si rincorrono rumors sul suo futuro. Charles ama la Ferrari, ma non ha parlato di rinnovo ed anzi ha praticamente rinviato la questione. Il pilota è arrivato alla Rossa con grandi aspettative, ma finora, tolta qualche vittoria, i risultati sono stati deludenti.

Alcune dichiarazioni nello specifico hanno messo in allarme il giovane fenomeno della Rossa: “Non mi sono dato una scadenza, le trattative non sono iniziate ed in ogni caso credo che questa domanda vada posta a Vasseur”. Parole dette tranquillamente ma che regalano qualche piccolo allarme in casa Ferrari. I rumors su Hamilton e una macchina al momento tutt’altro che competitiva possono mettere in preallarme riguardo il futuro di Charles Leclerc. Manca un anno e mezzo alla scadenza del contratto, ma qualche dubbio su Leclerc ora c’è.