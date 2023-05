Bomba dalla Francia: Juve-Tudor, c’è una novità

Arrivano importanti novità su Igor Tudor, allenatore fortemente accostato alla Juventus in vista della prossima stagione.

Il tecnico croato, con un passato da calciatore e da vice allenatore di Pirlo nell’anno in bianconero, potrebbe quindi tornare alla Juventus al termine della stagione in corso.

L’ex giocatore della Juventus è alla guida del Marsiglia con la piazza francese che ha imparato ad amare il proprio tecnico durante questa stagione, felice di quanto fatto dalla squadra. Sanchez e compagni sono con ogni probabilità destinati al terzo posto in classifica in Ligue 1, una posizione che garantirebbe i preliminari di Champions League. Un buon risultato dopo qualche stagione difficile per i transalpini. In casa Marsiglia c’è però apprensione per quelle che sono le voci riguardanti un possibile approdo di Tudor in bianconero.

Calciomercato Juventus, Tudor possibile nuovo tecnico: le novità

In vista della partita contro il Brest, l’ex allenatore del Verona ha parlato anche del suo futuro, affermando che ci sarà un incontro con la dirigenza per definire il destino della propria panchina.

L’ex giocatore della Juventus si è così espresso: “Sono questioni interne che discuteremo con i vertici della società. Ci incontreremo probabilmente la prossima settimana”. Tudor ha poi proseguito parlando dell’ottimo rapporto con il club: “Ho un buon rapporto con i dirigenti, credo di non aver mai avuto una totale condivisione così come in passato. Ho il supporto in tutto quello che faccio, sono ottimi dirigenti. Vedremo la prossima settimana”.

Parole di elogio e di attaccamento al Marsiglia con uno spiraglio però lasciato aperto in vista del prossimo incontro con i dirigenti del club. Un incontro durante il quale si parlerà chiaramente dell’ipotesi di un arrivo di Tudor alla guida della Juventus. Il croato infatti è molto apprezzato dalla dirigenza ed è nella lista dei possibili allenatori in vista della prossima stagione. Per il classe 1978 si tratterebbe di un ritorno in panchina visto il suo passato come vice di Andrea Pirlo.

C’è però da ricordare che Massimiliano Allegri ha un contratto di altri due anni con la Juventus e non sembra intenzionato a dire addio. Il club dovrà anche fare dei conti economici in tal senso con l’esonero di Allegri che verrebbe a costare forse troppo per le casse bianconere in questo momento, soprattutto se la squadra non dovesse partecipare alle prossime coppe europee in vista della prossima stagione.