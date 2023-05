Emma Raducanu alla Basic Instinct: il dettaglio non passa inosservato

Il mondo del tennis sta scoprendo Emma Raducanu: giovane atleta molto promettente che si concede anche pose da pellicole cult

Ventuno anni ancora da compiere per Emma Raducanu che nonostante la giovanissima età si è già prenotata un posto nei grandi del tennis. Basti pensare che un anno fa, nel luglio del 2022, è riuscita a raggiungere il decimo posto del ranking mondiale. Posizione che rimane la più alta della sua ancora breve carriera. Nata nel 2002, ha iniziato la sua avventura in questo sport quando aveva appena compiuto 18 anni.

Giusto il tempo di diventare maggiorenne che Emma Raducanu è subito riuscita a vincere il suo primo US Open. Si presentò al torneo occupando la posizione numero 150 del ranking e con appena cinque partite nel circuito professionistico riuscì ad aggiudicarsi il torneo. Risultati da predestinata per la britannica nata in Canada da genitori romeni e cinesi. Una vera e propria cittadina del mondo che nel giro di pochissimo tempo è già riuscita a conquistare il grande pubblico.

Merito del suo straordinario talento e della sua bellezza che non guasta mai. Nemmeno nello sport. Questi due ingredienti sono stati la ricetta perfetta per il successo. Oltre ai trofei, la Raducanu è riuscita a conquistare anche il cuore del pubblico. Solo sul suo profilo Instagram vanta più di 2 milioni e mezzo di followers. A proposito di vita privata, di recente l’atleta ha condiviso uno scatto di sé che a qualcuno ha ricordato il film Basic Instinct.

Emma Raducanu come nel film Basic Instinct: lo scatto della tennista

Periodo di stop forzato per la tennista classe 2002 che dovrà necessariamente saltare i tornei in programma quest’estate. Dopo l’ultimo match giocato a Madrid qualche settimana fa, la Raducanu si è dovuta ritirare per operarsi alla mano destro. Tre interventi chirurgici e fasciatura in bella vista nello scatto della tennista che in questa posa ha ricordato a molti Sharon Stone in una scena del film. Certamente non la più iconica delle scene di Basic Instinct, si intende, ma sicuramente il dettaglio non è passato inosservato ai fan.

Ai suoi e agli amanti della pellicola. Brutto momento per Emma Raducanu che spera di mettersi questo brutto periodo alle spalle. Dopo l’esordio da professionista a dir poco sensazionale, la sua carriera ha subito una parabola discendente. Il pubblico amante del tennis spera che possa rimettersi presto in carreggiata. Nonostante sarà costretta a saltare i prossimi Roland Garros e Wimbledon, la giovane sportiva è intenzionata a tornare in forma smagliante il prima possibile.

L’infortunio non ci voleva ma il tempo di ristabilirsi non le mancherà di certo. L’anno è stato travagliato ed è stata costretta a sottoporsi a più di un intervento chirurgico. Situazione che paradossalmente può rischiare di togliere più energie mentali che fisiche. La Raducanu, tuttavia, non ha voglia di abbattersi e ha già messo nel mirino le prossime competizioni. Il futuro del tennis l’aspetta.