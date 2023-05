Hamilton alla Ferrari, trattativa finita: c’è l’annuncio ufficiale

By

La notizia diffusa dai media anglosassoni di una trattativa serrata tra Lewis Hamilton e la Ferrari ha fatto discutere esperti, addetti ai lavori e tifosi

E’ la notizia che ha consentito alla Formula 1 di scalzare per qualche giorno il calcio dalle prime pagine e dalle copertine dei principali quotidiani sportivi: la trattativa, illustrata nei minimi dettagli, tra il presidente della Ferrari John Elkann e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Numeri, cifre e termini di un’operazione che potrebbe, o che avrebbe potuto, stravolgere gli attuali rapporti di forza tra le varie scuderie.

Secondo la stampa d’Oltremanica, il numero uno del gruppo Exor avrebbe messo sul piatto un’offerta pari a 46 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto ma forse non sufficiente a strappare il fuoriclasse inglese alla Mercedes che ancora oggi può vantare una sorta di prelazione nelle discussioni per il rinnovo di contratto di Hamilton.

Sta di fatto che le voci hanno continuato a circolare, alimentate da chi ha assicurato di possedere notizie certe sull’imminente firma di Hamilton con la scuderia di Maranello. Ma in occasione della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Monaco, il sesto dall’inizio del mondiale, in programma domenica 28 maggio sul classico circuito di Monte-Carlo, Hamilton ha fatto chiarezza sull’argomento una volta per tutte.

“Sono semplici speculazioni e nulla di più. Può darsi che a causa della cancellazione del Gran Premio di Imola qualcuno avesse la necessità di scrivere”. Una smentita decisa, che almeno in teoria non lascia spazio a repliche. Mentre dalla Ferrari nessuno ha voluto commentare la notizia diffusa dal Dailymail, il trentottenne fuoriclasse di Stevenage non si è affatto tirato indietro.

Hamilton, il ‘no’ alla Ferrari è categorico: che delusione per i tifosi della Rossa

Anzi, rispondendo alla domanda precisa sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport, Hamilton ha aggiunto un nuovo dettaglio che sembra spegnere del tutto le speranze dei tifosi della Ferrari: “A parte che nessuno dalla Ferrari mi ha cercato o ha preso contatti con me, tengo a sottolineare come le trattative con la Mercedes procedano per il meglio e che il rinnovo di contratto sia davvero molto vicino”.

Il sogno di milioni di tifosi del Cavallino Rampante pare destinato a naufragare miseramente. E lo stesso Charles Leclerc sembra deluso dal mancato arrivo del campione inglese a Maranello: “Chi non vorrebbe avere un compagno di squadra come Lewis“. Chissà che ne pensa Carlos Sainz…