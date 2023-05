Volley, Kayla Simmons a rischio ban su Instagram: foto illegale

Kayla Simmons non si smentisce e continua in una serie di scatti pazzeschi sui social: la pallavolista sempre più provocante

Sta per iniziare una estate 2023 che si annuncia davvero indimenticabile, sui social, con la consueta carrellata di immagini irripetibili e sensazionali che porteranno la firma delle bellezze più cliccate. Con in arrivo qualche gradita ‘sorpresa’ e new entry che si sta guadagnando sempre più la ribalta assoluta. Uno dei casi più eclatanti in tal senso è quello della superlativa Kayla Simmons.

Kayla, classe 1996, è una delle influencer a tema sportivo più in vista del momento. Giocatrice di pallavolo a buon livello all’università, non è riuscita a sfondare a livello professionistico. Ma la splendida statunitense non passa di certo inosservata e sta accumulando fan senza soluzione di continuità sul web grazie al suo fascino sublime e incontenibile.

La Simmons si caratterizza per una silhouette prorompente e statuaria che di certo non può lasciare indifferenti. E non è un caso che la sua fama, dagli States, sia arrivata anche alle nostre latitudini. Merito anche del recente viaggio primaverile di Kayla in Europa e che ha toccato anche l’Italia. Se da un lato lei si è innamorata perdutamente dei nostri paesaggi più caratteristici (“il mio luogo dei sogni”, aveva scritto in riferimento a uno dei paesini delle Cinque Terre in Liguria), dall’altro i fan si sono innamorati irreversibilmente di lei. Che ha appena tagliato il traguardo del milione di followers su Instagram e non accenna più a fermarsi, anzi.

Kayla Simmons, il perizoma e nulla più addosso: una sirena esplosiva, ogni dettaglio è da infarto

Kayla propone scatti su scatti sempre più esagerati. L’ultimo, è davvero illegalità allo stato puro e ci offre tutto il meglio della sua sensualità strabordante.

Distesa sul lettino a leggere un libro in formato kindle, Kayla lascia ammirare tutta la sua figura slanciata e dalle forme ammalianti. Gambe infinite, lato B pazzesco con il perizoma che è letteralmente un filo, parte superiore del bikini che non c’è. E infatti si intravede la sua vertiginosa scollatura, quanto basta per scatenare la voglia di zoom da parte degli ammiratori e per attirare una valanga di like e commenti estasiati. Di questo passo, Kayla si prepara a stracciare totalmente la concorrenza su Instagram quanto a immagini memorabili nei prossimi mesi. Per la gioia di tutto il suo pubblico.