“Non c’è spazio per Hamilton”, verdetto perentorio: c’era da aspettarselo

Continua a tenere banco il futuro di Lewis Hamilton. Fa ancora discutere la presunta offerta della Ferrari ma spunta un’altra opzione

Hamilton sì o no. E’ il tema principale di questi ultimi giorni, l’argomento che all’interno e all’esterno della Formula 1 sta scatenando le più accese discussioni e i dibattiti più roventi. La notizia dell’offerta, vero o presunta, formulata al fuoriclasse inglese dal presidente della Ferrari John Elkann e consistente in circa 46 milioni di euro ha scatenato un ginepraio di reazioni e commenti.

L’unica certezza, ad oggi, è il mancato rinnovo di contratto di Hamilton con la Mercedes anche se pure su questo fronte non mancano le voci di un imminente accordo tra le parti.

Anzi, è stato lo stesso pilota inglese sette volte campione del mondo a preannunciare il buon esito della trattativa in corso con il team di Brackley: “Della Ferrari non so niente, nessuno mi ha mai contattato. Tra l’altro stiamo parlando con i vertici della Mercedes e siamo vicini a un’intesa importante“. Parole che sembrano una doccia gelata sui sogni e le ambizioni dei tifosi del Cavallino Rampante.

In effetti di notizie concrete finora nemmeno l’ombra se non una serie di rumors continui e insistenti che arrivano da alcuni tabloid inglesi. A rinforzare l’ipotesi di una permanenza di Hamilton alla guida delle Frecce d’Argento è uno dei grandi vecchi dell’automobilismo mondiale, uno che è sempre opportuno ascoltare nel momento in cui prende una posizione netta e decisa.

“Hamilton alla Ferrari? Non credo, piuttosto potrebbe andare altrove”. I tifosi restano senza parole

Stiamo parlando di Bernie Ecclestone, anziano manager ed ex patron della Formula 1. Da grande esperto e conoscitore di certe dinamiche, il novantaduenne ex imprenditore britannico non nutre alcun dubbio sul futuro di Hamilton che a suo avviso non sarà a Maranello.

Ecclestone esprime una sua personale certezza: “Personalmente credo che resterà in Mercedes o che si ritirerà. Posso comprendere la frustrazione di Lewis per la situazione della Mercedes. Credo però che l’unico posto dove potrebbe andare per vincere l’ottavo mondiale è la Red Bull, ma sicuramente là non c’è spazio per lui”.

Niente Ferrari, dunque. Anzi, secondo l’ex grande capo del Circus mondiale la Rossa farebbe bene a tenersi stretto Charles Leclerc, che a sua detta ha le possibilità di diventare un autentico fuoriclasse e di vincere presto il titolo mondiale di Formula 1.