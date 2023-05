Calciomercato Milan, ecco il nuovo bomber: Maldini spiazza tutti

Il Milan, conquistato l’accesso alla prossima Champions League, è pronto a chiudere per il nuovo bomber in vista dell’estate.

La vittoria sulla Juventus ha permesso al Milan di raggiungere la qualificazione alla Champions League con Maldini e Massara ora pronti ad agire in sede di calciomercato.

La stagione che sta per concludersi ha messo in mostra diversi problemi a livello di rosa per la squadra di Stefano Pioli con il tecnico che ha fatto presente alla dirigenza le necessità per cercare di migliorare il livello della squadra. La dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di regalare al proprio tecnico un nuovo attaccante in vista della prossima annata con Maldini e Massara che hanno individuato il calciatore giusto per il club.

Calciomercato Milan, Maldini pronto a chiudere: ecco il nuovo bomber

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino di Maldini e Massara ci sarebbe Lois Openda. Il calciatore belga rappresenterebbe la prima scelta per il reparto offensivo del Milan anche se non mancano gli ostacoli per arrivare al classe 2000.

Autore di 20 reti nell’ultimo campionato di Ligue 1, il calciatore è finito nel mirino di diverse big europee pronte a fare un’offerta alla società francese per acquistarlo in estate. La qualificazione alla prossima Champions League da parte del Lens ed il contratto che lega il calciatore al club fino al giugno del 2027 rendono però difficile l’affare con 40 milioni di euro che potrebbero non bastare per portarlo via dalla Francia.

Il Milan, dal canto suo, sa di dover cambiare molto nel reparto offensivo. Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere alla sua ultima stagione da calciatore mentre per Origi e Rebic si sono aperte le porte della cessione. I due infatti hanno profondamente deluso e sono pronti a cambiare maglia durante l’estate. I rossoneri quindi dovranno cambiare molto ed acquistare almeno tre attaccanti in vista della prossima stagione. Se uno sembra essere Lorenzo Colombo di ritorno dal Lecce, uno degli altri due potrebbe essere Openda.

Nelle prossime settimane Maldini e Massara incontreranno il club francese per provare a trovare un’intesa e portare il bomber a Milanello. Milan che dovrà fare i conti con la forte concorrenza per il classe 2000 che è finito nel mirino di diverse big europee. Gli altri nomi che circolano per l’attacco del Milan sono quelli di Arnautovic e Morata con lo spagnolo in uscita dall’Atletico Madrid.