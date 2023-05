Honda sicura: ecco il pilota per vincere il mondiale con l’Aston Martin

La Formula 1 si farà presto più avvincente con il sodalizio tra Honda e Aston Martin: la scuderia britannica vuole vincere il mondiale

Di recente nel mondo della Formula 1 ha fatto scalpore il ritorno in pista di Honda. La casa automobilistica giapponese non tornerà per partecipare ma per collaborare insieme ad Aston Martin. Sarà infatti l’azienda del Sol Levante a fornire i motori alle vetture pilotate, tra gli altri, anche da Fernando Alonso.

Un duro colpo per il collega Max Verstappen che a bordo della Red Bull è riuscito a togliersi alcune delle più belle soddisfazioni della sua carriera. Soprattutto grazie al sodalizio proprio con l’Honda che prima di chiamarsi fuori, scelta fatta un paio di anni fa, collaborava proprio con la scuderia del pilota olandese.

Ora la Red Bull si è affidata a Ford ma sono quelli della Honda i motori da battere. Secondo le previsioni, Honda tornerà in Formula 1 Aston Martin farà definitivamente il salto di qualità. Prima di vedere come questo sodalizio cambierà il mondo dei motori su quattro ruote ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Periodo che la casa automobilistica dedicherà per formare i piloti del futuro. Honda potrebbe infatti non bastare. E con Fernando Alonso che va per i 42 anni, nella scuderia di origine inglese c’è bisogno di dare il via a qualche cambiamento. Il pilota del futuro è stato già adocchiato.

L’Aston Martin vuole il mondiale: scelto chi sarà il nuovo pilota

Aston Martin ha sede a Silverstone, dove si trova la nota pista, ed è anche per questo che di circuiti se ne intende. Tuttavia, la storia dell’azienda in Formula 1 è piuttosto recente e non sono ancora riusciti a raggiungere traguardi importanti in questo campo. il miglior risultato rimane il 4° posto del 2020.

Bottino troppo magro, per questo la scuderia è pronta a fare importanti investimenti. In 88 gare disputate in Formula uno, la scuderia britannica è riuscita a vincere una sola volta. Ma ora la musica sta per cambiare. l’Aston Martin è pronta a puntare tutto su un giovane pilota. Il suo nome è Yuki Tsunoda, è giapponese ha 23 anni ed è uscito proprio dall’accademia dell’Honda.

Questo fa di lui una garanzia. Insomma, il pilota nipponico è pronto a fare il suo ingresso in scuderia. I maggiori esponenti dell’Aston Martin hanno già speso parole al miele nei suoi confronti. La speranza dei piani alti è che possa davvero essere un predestinato.

Nell’attesa che la partnership tra Honda e Aston Martin diventi ufficiale in maniera definitiva, bisognerà aspettare il 2026 per vedere le nuove vetture equipaggiate dei motori Honda, il giovane pilota avrà tutto il tempo di prendere confidenza con questa sua nuova avventura. Gli amanti del genere non stanno già nella pelle.