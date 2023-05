Il grande riscatto di Bortuzzo: adesso è ufficiale

Manuel Bortuzzo non ha mai perso la passione per il mondo dello sport, nonostante il momento difficile che ha vissuto in passato. Ora è pronto a dimostrare a tutti quanto vale

La partecipazione alla scorsa edizione al “Grande Fratello Vip” ha permesso a Manuel Bortuzzo di farsi conoscere meglio e di dimostrare che anche un disabile può riuscire a gestirsi in piena autonomia, senza falsi pietismi, cosa che lui ha sempre odiato. Anzi, la sua esperienza nel reality gli aveva permesso anche di innamorarsi di una delle sue compagne d’avventura, Lulù Selassiè, nonostante questa storia non sia poi durata.

A distanza di più di un anno l’obiettivo può dirsi perfettamente riuscito, come dimostra l’affetto che il pubblico ha ancora nei suoi confronti. Anzi, da allora lui è riuscito a instaurare amicizie forti con altri due concorrenti, Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano.

Bortuzzo al “Gf Vip” ha chiarito in più occasioni di non voler essere ricordato come quello che è stato vittima di un incidente che gli ha cambiato la vita e che lo ha costretto alla sedia a rotelle, ma di essere innanzitutto uno sportivo. Ed è stato proprio il rapporto nato con Montano, uno che sa bene cosa significa combattere ad alti livelli a dargli la forza di non mollare.

E Manuel non può che riconoscerlo: “Al ‘Gf Vip’ mentre lo ascoltavo quando parlava della sua vita da sportivo mi ha segnato in positivo – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. Gli ho detto: ‘Se sono tornato a nuotare è anche grazie a te’. Lui mi ha fatto tornare la voglia di dire: “Voglio continuare, voglio vivere quelle sensazioni’. Voglio farlo tornare a vivere il clima olimpico, so che gli manca tanto”.

Manuel Bortuzzo non si arrende: una grande voglia di riscatto

E ora l’occasione per dimostrare il suo valore è davvero dietro l’angolo. Il nuotatore è stato infatti convocato per i Mondiali paralimpici di Manchester, che si terranno dal 31 luglio al 6 agosto, proprio il giorno dopo la conclusione dei Mondiali di Fukuoka.

Bortuzzo ha dimostrato in questi anni di essere uno che non si arrende nonostante la difficoltà inaspettata che si è trovato ad affrontare e ora vuole dimostrarlo in vasca. Entrare a far parte della Nazionale non può che essere per lui motivo di soddisfazione e può essere un viatico per dimostrare il suo valore alle Paralimpiadi, da sempre il suo sogno.

Ora Manuel si augura così di ripagare la fiducia: “Mi onora essere un compagno di squadra in questa spedizione tricolore, non vedo l’ora – sono le sue parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport -. Lavorando duro voglio conquistare e meritarmi la Paralimpiade: farò tutto il possibile. Sono passato dal pensare che fosse tutto finito al vestire la maglia della nazionale a un campionato del mondo. Le nostre risorse possono anche stupirci e portarci dove mai avremmo pensato”.

Tra i primi a credere in lui c’è proprio il ct della Nazionale, Francesco Bonanni: “Non posso da allenatore che essere soddisfatto del percorso che abbiamo intrapreso con Manuel dall’anno scorso”. Spazio ora a quanto accadrà a Manchester, fermo restando l’obiettivo Parigi.