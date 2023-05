La regina di Monaco è Federica Masolin: visione piccante

Carrellata di vip a Monaco in occasione del Gran Premio ma a prendersi la scena è stata la bellissima giornalista di Sky Sport, Federica Masolin

La stella più luminosa della Formula 1 è senza dubbio lei, ormai da anni. Anche più dei veri protagonisti, i piloti che al volante delle proprie vetture sono chiamati a regalare emozioni e spettacolo al sempre foltissimo pubblico di appassionati presente sugli spalti o davanti alla televisione.

Ma nessuno di loro possiede il fascino sbarazzino e raffinato di Federica Masolin, trentottenne giornalista che da anni ormai sui canali di Sky Sport racconta le evoluzioni in pista dei bolidi del Circus delle quattro ruote. Capelli castani lunghi, slanciata, lineamenti perfetti e un sorriso che toglie il fiato, la Masolin forma con il giornalista e amico Davide Valsecchi una coppia di lavoro ormai consolidata e super collaudata.

Ma i riflettori sono tutti per lei, per questa brillante e attraente cronista d’assalto che per tutto l’anno viaggia da un circuito all’altro con l’obiettivo di trasmettere le emozioni delle gare agli spettatori che assistono all’evento. Da qualche tempo anche gli appassionati che popolano le tribune degli autodromi si rivolgono soprattutto a lei. Proprio l’ano scorso a Monza è stato srotolato sugli spalti uno striscione dedicato alla giornalista.

“Non siamo qui per nessun team, ma solo per vedere la Masolin“. La diretta interessata, nonostante un primo istante d’imbarazzo, ha sorriso e ripreso pil suo lavoro come se niente fosse. Della sua vita privata non si conosce molto, a parte la presenza di un fidanzato molto discreto e riservato.

A Monaco trionfano Verstappen e la…Masolin: la giornalista fa impazzire tutti

Molto attiva sui social, Federica Masolin ama condividere con i suoi quasi 700mila followers che la seguono sul suo profilo Instagram alcuni momenti della sua vita professionale e qualche istante di relax soprattutto in compagnia dei suoi amici più cari. Nell’ultimo post apparso qualche ora fa la bella cronista di Sky Sport appare vestita con un paio di pantaloni lunghi e una maglia piuttosto aderente.

Occhiali scuri, sorriso smagliante e i proverbiali bellissimi capelli lunghi che scendono sulle spalle. Una foto scattata a Monte-Carlo in prossimità del Gran Premio di Monaco che ha fatto il giro del web e che ha scatenato l’entusiasmo incontenibile dei suoi tantissimi fan. Il prossimo appuntamento è il Gran Premio di Spagna a Barcellona domenica 4 giugno. Gli ammiratori della Masolin prendano subito nota.