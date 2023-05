Marquez, l’ex pilota lo avverte: ha solo quella possibilità

Un ex pilota MotoGP e Superbike dà un consiglio importante a Marquez per il futuro: lo spagnolo lo ascolterà?

Marc Marquez ha un contratto in scadenza nel 2024 e arriverà il momento nel quale dovrà decidere se continuare con la Honda oppure se cambiare. È sempre stato legato al marchio giapponese, con il quale ha vinto sei titoli MotoGP, ma negli ultimi anni la situazione non è semplice.

HRC, che in passato era un riferimento nella griglia, sta faticando. L’otto volte campione del mondo deve fare gli straordinari per essere competitivo con la RC213V. Fin dai test pre-campionato lo spagnolo ha detto di non essere contento della moto, si aspettava un miglioramento drastico rispetto al 2022 e non c’è stato. Per provare a uscire dalla crisi, è stato anche affidato a Kalex il compito di produrre un nuovo telaio. Le stanno provando tutte, non c’è dubbio.

MotoGP, Marc Marquez lascerà la Honda? L’annuncio di Melandri

Honda ha le risorse per capovolgere la situazione e si sta impegnando per dare a Marquez un mezzo più competitivo dell’attuale. I prossimi mesi possono essere decisivo, visto che il pilota dovrà valutare se rinnovare o meno il contratto. Si aspetta delle risposte tecniche importanti e la casa di Tokio è consapevole di non poter perdere un fenomeno come lui.

Marco Melandri è convinto che Marc debba lasciare la Honda. Lo ha detto in un’intervista concessa a Mowmag: “In futuro lo vedo da Mondiale solo se dovesse salire su una KTM, che sta investendo così tanto che se entro 2-3 anni non vince si rischia che chiuda tutto. C’è anche Red Bull di mezzo”.

L’ex pilota MotoGP e Superbike consiglia a Marquez si trasferirsi in KTM, un marchio in crescita e con tanti soldi. Il title sponsor del team ufficiale è la Red Bull, alla quale è legato anche lo stesso pilota. Nel 2024 andranno in scadenza Jack Miller e Brad Binder, senza conquista del titolo è normale che la casa di Mattighofen possa pensare all’ingaggio di un top rider.

Marc è la soluzione più ovvia per KTM, che finora ha disinnescato ogni indiscrezione trapelata ma che più avanti potrebbe ritrovarsi a trattare con lui. Da ricordare che il nuovo manager del pilota è Jaime Martinez Racasens, che per 12 anni è stato il massimo responsabile dell’area motorsport in Red Bull. Proprio lui potrebbe spingere per la firma con il team austriaco, anche se prima Marquez aspetterà di vedere l’evoluzione del progetto Honda.