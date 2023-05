Tennis, bikini rosso fuoco: Instagram in fiamme dopo l’ultima foto

La splendida donna in foto è una delle nuove wag del tennis: l’avete sicuramente riconosciuta, i suoi scatti in costume fanno il giro del web

Uno dei motivi di interesse per gli appassionati di sport a vario livello è spesso rappresentato dalle splendide presenze femminili con cui i fuoriclasse si accompagnano. La bellezza in foto che vi mostriamo qui, in particolare, è una delle nuove wag del mondo del tennis. Sicuramente avete già capito di chi si tratta…

E’ la splendida Madalina Ghenea, modella e attrice di fama internazionale. La 35enne rumena è un personaggio molto noto specialmente in Italia, con fascino e sensualità da urlo che l’hanno resa celebre in pellicole cinematografiche, scatti sui social, spot pubblicitari, shooting da leggenda per alcuni dei principali brand.

Vera e propria star su Instagram, con oltre un milione e 200 mila followers, Madalina è la compagna del tennista bulgaro Grigor Dimitrov. I due facevano coppia già da un po’, ma negli ultimi tempi sono venuti allo scoperto e sono stati ritratti insieme in diverse occasioni mondane. Di sicuro, Dimitrov si tratta assai bene, dato che in passato ha avuto a che fare con altre bellezze da copertina, come l’ex tennista Maria Sharapova e la cantante Nicole Scherzinger.

Dimitrov fa centro anche con Madalina Ghenea: in costume curve perfette che incendiano la rete

Madalina, con i suoi scatti, non passa mai inosservata e negli ultimi giorni ha già inaugurato una stagione estiva da ricordare, con campagne promozionali che la mostrano in costume, in forma più smagliante che mai. Visioni che non possono certo lasciare indifferenti i tantissimi ammiratori e alzano le temperature come non mai.

Eccola in un costume rosso fiammante che mette in risalto le sue celebri curve esplosive. La scollatura è un sogno ad occhi aperti, un lato A che toglie il respiro e accende in un attimo la passione e la fantasia della platea. Lo scatto in questione è stato in poco tempo tempestato da like e commenti estasiati, omaggiare la bellezza stratosferica di Madalina è una faccenda quasi obbligata e di sicuro ce ne saranno diverse occasioni nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con scatti estivi che lasceranno il segno. Davvero difficile resistere a tutto questo, ancora una volta Dimitrov trova posto tra gli atleti e gli uomini più invidiati al mondo.