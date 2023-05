Camila Giorgi come mamma l’ha fatta: l’ultima foto stende i tifosi

Camila Giorgi in uno scatto davvero speciale: ammiratori in visibilio per la splendida tennista azzurra, come al solito

Il tennis italiano va a caccia di grandi soddisfazioni al Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi. La seconda prova stagionale del Grande Slam è uno degli appuntamenti più attesi e i nostri portacolori provano a farsi onore. Tra questi, Camila Giorgi, che prova a realizzare nuove imprese.

La 31enne maceratese sta provando a scalare nuovamente la classifica mondiale, per ritornare tra le prime trenta al mondo come le era riuscito nel 2018 e poi un anno fa, prima di scivolare intorno alla settantesima posizione a inizio anno per la lunga assenza dovuta ad un infortunio. In questo momento, Camila è tornata la prima tennista italiana in classifica, per via del tracollo di Martina Trevisan, sconfitta al primo turno e che perderà tantissime posizioni.

Dopo l’esordio positivo con la francese Alizé Cornet, la attende un secondo turno proibitivo. Di fronte si troverà infatti l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero tre del torneo. Che però a propria volta saprà di avere di fronte una avversaria da non sottovalutare, visto che a Indian Wells, a marzo, Camila aveva vinto d’autorità il primo set e aveva a lungo messo in difficoltà la più quotata statunitense. Vedremo come andrà a finire questa volta. Intanto, la Giorgi può contare, come sempre, sul sostegno incondizionato dei tifosi, che la seguono e la incoraggiano anche sul suo profilo Instagram, sul quale gli ammiratori possono trovare scatti da urlo a evidenziare non solo la bravura ma anche il fascino della tennista.

Camila Giorgi, temperature altissime al Roland Garros: è uno schianto

Con oltre 700 mila followers, Camila è una delle sportive italiane dal maggior seguito. E la sua eleganza e sensualità vengono ribadite costantemente dai suoi outfit in campo e fuori.

C’è un tocco davvero particolare nella storia Instagram che ci ha regalato una prospettiva del suo match contro la Cornet. L’abitino color rosa pastello è stupendo, incornicia alla perfezione la silhouette di Camila e la visione della gonnellina che si solleva accende la fantasia. Lo stile per lei è una componente fondamentale, e in questo la aiuta molto sua madre. Claudia Fullone è infatti una disegnatrice di moda ed è lei ad elaborare i modelli della personale linea di abbigliamento della figlia. Il risultato, come si vede, è da applausi.