F1, confronto impietoso: il pilota è pronto a dire addio

Le prime sei gare di Formula 1 hanno confermato lo strapotere della Red Bull e di Max Verstappen. Ma c’è una possibile rivale a sorpresa

Tutto come previsto. Nessuna sorpresa o ribaltamento dei pronostici, almeno in questi primi sei gran premi della stagione. La Formula 1 in questo momento ha un solo padrone ed è facile immaginare che sarà così fino al termine del mondiale 2023. Anche sullo storico circuito cittadino di Monaco la Red Bull ha dimostrato di non avere rivali. Neanche la pioggia è riuscita frenare la marcia inarrestabile di Max Verstappen, che ha conquistato senza alcun affanno la quarta vittoria dell’anno.

Alle sue spalle, in seconda posizione, si è piazzata però l’unica vettura che sembra avere le carte in regola per sperare un giorno di avvicinarsi in termini di prestazioni al team di Milton Keynes. Stiamo parlando dell’Aston Martin che con Fernando Alonso alla guida si è ritagliata il ruolo di seconda forza del Mondiale.

La scuderia britannica ha superato di slancio da ogni punto di vista le due scuderie indicate nei pronostici della vigilia come le principali competitors della Red Bull, vale a dire Mercedes e Ferrari. E allo stesso tempo ha gettato le basi per poter contendere, un giorno non troppo lontano, il titolo mondiale al team austriaco.

Aston Martin grande protagonista, dunque, ma solo con Fernando Alonso. L’altro pilota su cui venivano riposte grandi speranze, il ventiquattrenne canadese Lance Stroll, ha profondamente deluso. Basta guardare la classifica mondiale per rendersi conto della differenza siderale tra i due: il campione asturiano è terzo con 93 punti, mentre Stroll si trova nelle retrovie con appena 27 punti finora conquistati.

Aston Martin al bivio: Stroll rischia il posto. Alonso vuole il suo terzo mondiale di Formula 1

Sessantasei punti di differenza sono un’enormità, tanto che in vista della prossima stagione non è da escludere un cambio della guardia sulla seconda guida. Ogni team che si rispetti deve avere due piloti in grado di fare punti, l’Aston Martin ne ha uno solo. Per questo i vertici della scuderia di Silverstone starebbero pensando a un avvicendamento per la prossima stagione.

Non sarà facile trovare un pilota in grado di avvicinarsi alle prestazioni di un fuoriclasse come Alonso, ma se ha davvero intenzione di lanciare l’assalto alla Red Bull per il titolo mondiale, l’Aston Martin dovrà compiere uno sforzo, anche economico e recidere il rapporto con Stroll. Non sarà facile però, visto che il pilota canadese è il figlio del proprietario della scuderia.