Federica Masolin, outfit da pole position: Monaco ai suoi piedi

Il GP di Monaco ha visto come protagonista in pista Max Verstappen ma fuori dalla gara ha incantato ancora una volta Federica Masolin.

L’ultimo weekend di Formula 1 ha visto Max Verstappen vincere l’ennesimo Gran Premio della sua carriera, iniziando a mettere le basi per il terzo mondiale consecutivo della sua carriera.

La gara di Monaco da sempre però attrae anche per tutto quello che c’è fuori per una tre giorni di glamour che vede addetti ai lavori e vip presenti nel Principato per seguire la gara di F1. Tra le persone presenti non possono mancare ovviamente i giornalisti pronti a raccontare in maniera continua quello che accade in pista. Federica Masolin è ormai da anni il volto della Formula 1 per quello che riguarda Sky che detiene ormai da tempo i diritti tv del circus in Italia.

F1, Federica Masolin incanta a Monaco: outfit da batticuore

Federica è molto apprezzata dagli appassionati di F1 sia per la sua competenza in ambito sportivo sia per la sua bellezza con il suo profilo Instagram seguito da ben 685 mila followers.

Da anni nella squadra Sky, Federica Masolin si è da sempre occupata di sport, recandosi spesso a bordocampo per le partite di calcio, passando successivamente ai motori ed in particolare la F1. Ora la ragazza classe 1985 è spesso protagonista in pista andando ad intervistare, insieme alla sua collega Mara Sangiorgio, i piloti prima e dopo le gare. Quando la Formula 1 si ferma per alcune settimane la Masolin è spesso impegnata negli studi di Milano nella conduzione del tg di Sky Sport 24.

L’ultima gara che si è tenuta nel Principato di Monaco ha visto la ragazza sfilare tra le strade di Monte-Carlo con un pantalone bianco ed una canottiera avana che hanno messo in mostra con estrema semplicità le sue forme. Molto apprezzata per la sua competenza e simpatia, Federica Masolin è considerata senza dubbio una delle più belle giornaliste italiane del momento.

Per quello che la gara che si è tenuta a Monaco si è visto ancora una volta come la Red Bull sia nettamente avanti rispetto alle avversarie. Aston Martin e Mercedes appaiono già molto lontane dalla scuderia che vede Max Verstappen come pilota di punta. Preoccupa e non poco invece la situazione Ferrari con i tifosi che appaiono già rassegnati a vivere l’ennesima stagione difficile degli ultimi anni.