Addio Inter dopo la finale: scambio londinese

Un top club che milita in Premier League vorrebbe acquistare una pedina importante di proprietà dell’Inter targata Inzaghi: c’è lo scambio

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista dell’ultima partita di campionato contro il Torino e, soprattutto, della finalissima di Champions League contro il Manchester City, gara cruciale che andrà in scena il prossimo 10 giugno. A distanza di più di dieci anni, i nerazzurri possono rimettere le loro mani sulla meravigliosa coppa dalle grandi orecchie.

Anche se, inevitabilmente, partiranno nettamente sfavoriti sulla carta, dato che di fronte si troveranno quella che ad oggi è probabilmente la squadra più forte al mondo. Tanti campioni e fuoriclasse agli ordini di mister Pep Guardiola, con l’allenatore spagnolo che intende salire nuovamente sul tetto d’Europa rompendo la ‘maledizione’ dal trionfo col Barcellona. I ‘Citizens’ sono molto affamati, anche perché hanno la possibilità di conquistare uno storico Triplete.

Ma la truppa lombarda guidata da Simone Inzaghi può giocarsi delle carte importanti, come Romelu Lukaku ad esempio. L’ex United, dal canto suo, potrebbe partire dalla panchina e stavolta avremmo a che fare con una mossa tattica. La sua abilità in ripartenza, infatti, farebbe molto comodo durante la ripresa, con la ‘Beneamata’ che dovrà cercare di tenere intatto l’equilibrio in campo il più a lungo possibile.

Ad ogni modo, la stagione dei nerazzurri resterà comunque di pregevole fattura, a prescindere da come terminerà la sfida in questione. Al di là del discorso legato allo Scudetto, che pesa sempre un po’ anche se molto meno a questo punto, il lavoro messo in atto dal tecnico piacentino è stato sicuramente positivo. I passi falsi non sono mancati, specialmente in campionato.

Però, come sottolineato pure dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, bisogna considerare l’intera stagione e non soltanto alcuni sprazzi. Motivo per cui l’ex trainer della Lazio è stato pienamente confermato e nelle settimane a venire non è da escludere che rinnovi il suo contratto. Al contrario, un certo Marcelo Brozovic potrebbe invece abbandonare la nave interista.

Calciomercato Inter, l’Arsenal offre lo scambio per Brozovic

Da quando Inzaghi ha spostato Calhanoglu al centro della mediana, il croato non rappresenta più un elemento imprescindibile nella rosa dell’Inter. Non a caso, a gennaio si parlò di uno scambio con l’ex Milan Franck Kessie, il quale non ha trovato molto spazio nella fila del Barcellona.

Ma Brozovic piace parecchio pure all’Arsenal, che lo aveva già cercato in passato e adesso potrebbe tornare alla carica avanzando una ghiotta proposta di scambio. Nell’affare, entrando più nello specifico, entrerebbe anche Thomas Partey come contropartita e si tratterebbe di un’operazione alla pari.

Difatti, entrambe le pedine presentano una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Che Brozovic, dunque, possa proseguire la propria carriera in Premier? Il cartellino di Partey, in tal senso, potrebbe davvero convincere l’Inter a dare il via alla separazione. Pista da monitorare.