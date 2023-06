Alonso, la nuova fiamma è una famosa giornalista di Formula 1

Fernando Alonso ha una nuova fiamma che gli fa battere di nuovo il cuore? Si tratterebbe di una giornalista che si occupa di Formula Uno ed è davvero famosa in Spagna.

Fernando Alonso non è diventato popolare solo per i suoi successi in pista (non sembra avere intenzione di mollare pur avendo superato i 40 anni), ma anche per le diverse donne, tutte affascinanti, che ha avuto al suo fianco. La prima a essere diventata nota per un legame con lui è stata Raquel Del Rosario, cantante spagnola con cui si è sposato nel 2006, per poi divorziare nel 2011. Oggi lei si è sposata con un fotografo ed è mamma di due bambini.

Tantissimi ricordano poi la storia nata con Linda Morselli, che è ex anche di Valentino Rossi, ma queste sono solo alcune delle presenze femminili viste al suo fianco di cui si è parlato di più. Ora, però, l’asturiano si sarebbe innamorato di nuovo anche se per ora preferisce non sbilanciarsi troppo.

Il cuore di Fernando Alonso è tornato a battere

Pur essendo famoso anche come latin lover, Alonso non è il tipo da sbandierare le sue conquiste, a maggior ragione ora che non è più un ragazzo. Il pilota, secondo alcuni esperti di gossip spagnoli, ora avrebbe una nuova fiamma, anche se per ora nessuno dei due ha voluto sbilanciarsi a riguardo, specialmente perché anche lei non è così sconosciuta.

La “fortunata” si chiamerebbe Melissa Jimenez ed è una giornata che lavora per DAZN Spagna, dove si occupa proprio di Formula Uno. Insomma, una sorta di Federica Masolin iberica, proprio per questo non sarebbe così difficile capire come i due si sarebbero conosciuti (una storia che riguarda proprio quella nata anni fa tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che era una delle “ombrelline” a bordo pista).

Se fosse vero, questo smentirebbe alcuni degli ultimi rumors circolati sull’ex ferrarista, il cui nome era stato associato a quello della cantante Taylor Swift, ma anche in questo caso non c’era stata alcuna conferma.

Il mondo dello sport non è del tutto nuovo per Melissa, non solo per motivi lavorativi. Lei è infatti figlia di Antonio, capotecnico di Aleix Espargaró, pilota dell’Aprilia, oltre a essere stata legata in passato per ben otto anni a Marc Batra, ex calciatore di Barcellona e Betis Siviglia che ora gioca in Turchia.

La giornalista e il calciatore hanno avuto una relazione durata ben otto anni, di cui cinque di matrimonio, da cui sono nati tre figli. Anche Alonso è reduce da una separazione con una donna che sembrava essere davvero importante per lui, Andrea Schlager, di origine australiana, con cui avrebbe chiuso poco più di un mese fa. In questo caso, però, l’addio non sarebbe avvenuto restando in buoni rapporti, anzi Andrea sarebbe stata presente a bordo pista in occasione del Gran Premio di Monaco e avrebbe discusso con quello che è ormai il suo ex, impedendogli di festeggiare per un secondo posto che non poteva che essere considerato un risultato importante.

A conferma della love story nata circa due mesi fa (quindi più o meno in concomitanza con Andrea) ci sarebbe lo scatto pubblicato da ¡Hola!, che ha sorpreso la neo coppia insieme a Barcellona con atteggiamenti piuttosto intimi. Non si tratta però di un episodio isolato, anzi i due hanno presenziato anche ad altri eventi mondani insieme e sembrano fare davvero sul serio. Insomma, chi vivrà vedrà.