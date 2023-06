Affare Real Madrid-Milan: il problema è Ancelotti

Milan e Real Madrid lavorano ad un affare di calciomercato per la prossima stagione ma la presenza di Carlo Ancelotti frena il tutto.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero portare ad una nuova operazione tra le due squadre durante la prossima estate ma al momento tutto è fermo per via di Ancelotti.

Terminata di fatto la stagione di Milan e Real Madrid, le due squadre sono al lavoro per cercare di rinforzare le rose in vista della prossima annata. Come spesso è accaduto durante gli ultimi anni, i dirigenti dei due club si incontreranno per cercare di chiudere un’operazione che possa soddisfare entrambe le parti. Il Real Madrid sa di dover cambiare molto anche per via della carta d’identità di diversi perni della formazione delle merengues.

Calciomercato Milan, nuova operazione in vista con il Real Madrid

Milan e Real Madrid dovranno tornare a parlare di Brahim Diaz. Il centrocampista spagnolo vedrà scadere il suo prestito in rossonero il 30 giugno con il Milan che potrà trattenerlo per una cifra intorno ai 22 milioni di euro.

Il Real Madrid però potrà assicurarsi nuovamente il cartellino del numero 10 della squadra di Stefano Pioli andando a pagare il calciatore 27 milioni di euro. Gli spagnoli in questo momento appaiono fortemente interessati dal riportare a casa il giocatore che è cresciuto moltissimo durante l’ultima stagione riuscendo ad arrivare a quota 7 reti in 44 partite giocate. Sembra però esserci un problema ed è rappresentato da Carlo Ancelotti.

Il tecnico italiano appare quello meno convinto di un possibile ritorno del giocatore rossonero al Real Madrid mentre la dirigenza spingere per riavere nuovamente in rosa il classe 1999, cresciuto molto dal momento dell’addio al Real Madrid. Stando a quanto affermato da El Nacional, il club vorrebbe Brahim Diaz come sostituto di Marco Asensio, ora conteso da PSG ed Aston Villa che stanno provando a mettere sotto contratto lo spagnolo.

Se Carlo Ancelotti dovesse restare alla guida del Real Madrid però si farebbe più difficile il ritorno di Brahim Diaz a Madrid con lo stesso giocatore che preferirebbe restare a Milanello dove sembra aver trovato la sua dimensione. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i due club ed i rappresentati del giocatore per provare a trovare un accordo. Maldini e Massara sperano di riuscire a trattenere il trequartista mettendo sul piatto una somma di poco inferiore ai 20 milioni di euro.