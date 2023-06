Leclerc contro Sainz, uno di troppo: ecco chi lascia la Ferrari

I rapporti non proprio idilliaci tra Charles Leclerc e Carlos Sainz obbligano la Ferrari a prendere decisioni drastiche per la prossima stagione

Il clima non è dei migliori. I pessimi risultati ottenuti dalla Ferrari nei primi sei gran premi della stagione sono la causa di tensioni all’interno del team e di rapporti nella squadra che rischiano gradualmente di deteriorarsi. Il possibile via vai di ingegneri e progettisti, come dimostrano le indiscrezioni in merito a una presunta corposa campagna acquisti da parte del Cavallino Rampante, non fa che alimentare l’instabilità dalle parti di Maranello.

Per non parlare del rapporto, non proprio idilliaco, tra i due piloti. Anche in questo caso la miriade di rumors sul possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha influito e sta influendo sulle relazioni tra Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Che tra i due non corra più buon sangue si è intuito durante le prove del Gran Premio di Monaco dove in occasione delle Q1 si è consumato uno screzio a causa di un disguido tra i due: Leclerc, uscendo per un giro veloce, si è trovato davanti il suo compagno di squadra che lo ha rallentato per un istante. Niente di grave, va detto, ma il pilota monegasco ha reagito con un eccesso di nervosismo che in altri tempi non avrebbe mostrato.

Lo stesso Sainz nelle ultime settimane è apparso più teso del solito, come dimostrano le recenti conferenze stampa in cui ha manifestato un certo disappunto per le voci su un suo possibile approdo all‘Audi a partire dal 2026. Il pilota madrileno avverte che il clima intorno a lui è cambiato, che la Ferrari stia pensando di sostituirlo in vista della prossima stagione.

Leclerc e Sainz, c’è la resa dei conti: uno dei due è destinato a lasciare la Ferrari

Una sgradevole sensazione che ha più di un appiglio con la realtà. Non è affatto da escludere infatti che al termine del mondiale di Formula 1 2023 la Ferrari decida di cambiare uno dei due piloti e i tal senso tutte le strade portano proprio a Carlos Sainz.

Con l’arrivo di Frederic Vasseur nel ruolo di nuovo team principal sembra improbabile che a salutare sia Leclerc, alla luce degli eccellenti rapporti che intercorrono da sempre tra i due. Se dunque il presidente della Ferrari John Elkann dovesse optare per un cambiamento, sarebbe lo spagnolo a lasciare Maranello al termine del 2023.