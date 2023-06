Leclerc, sentenza definitiva: tifosi senza parole

La Ferrari si prepara a disputare il Gran Premio di Spagna, settima prova del mondiale di Formula 1. Le speranze e le aspettative di Leclerc e Sainz

Altro Gran Premio, altra vittoria della Red Bull. Che sarebbe poi la settima in altrettante gare fin qui disputate. I pronostici di addetti ai lavori e osservatori a poche ore dal Gran Premio di Spagna, in programma sul circuito del Montmelò, vanno in un’unica direzione, la conferma della schiacciante superiorità della scuderia di Milton Keynes sul resto della concorrenza.

E a quanto pare sono le stesse scuderie rivali a prendere atto di un’egemonia che niente e nessuno sarà in grado di scalfire, quanto meno in questo 2023. Max Verstappen si avvia così a vincere il suo terzo titolo mondiale consecutivo, mentre Ferrari e Mercedes dovranno lavorare al meglio per accrescere la propria competitività in vista della prossima stagione.

Resta però ancora una stagione quasi intera da disputare. Il tempo a disposizione per migliorare e crescere non manca così come le risorse tecniche e umane. In casa Ferrari l’obiettivo è gettare le basi per puntare al titolo mondiale nel 2024 riuscendo a scalfire il dominio del team austriaco. Ma da qui ai prossimi mesi c’è il rischio più che concreto che la musica sia sempre la stessa.

Almeno fino alla pausa estiva non è affatto da escludere che la Red Bull sia in grado di vincere tutte le gare in programma in calendario. Un’eventualità di cui proprio Charles Leclerc sembra convinto: il pilota monegasco che l’anno scorso riuscì in tre occasioni a tagliare per primo il traguardo non ha alcun dubbio in merito alla superiorità del team di Milton Keynes.

Le parole di Leclerc sulla Red Bull gelano i tifosi: “Non ho più dubbi ormai”

“La Red Bull fa un campionato a parte, se non succede nulla di particolare per gli altri team, Ferrari compresa, è realistico pensare solamente al podio. Devo ottimizzare tutto come sempre. Spero di avere un’auto più facile da guidare per sfruttarla al massimo”. Una frase che ha gelato le residue speranze dei tifosi della Rossa, i quali dovranno in qualche modo rassegnarsi.

Il realismo, forse addirittura eccessivo, di Leclerc non fa che confermare quello che la stragrande maggioranza di osservatori e addetti ai lavori pensa da tempo. Max Verstappen e lo stesso Sergio Perez fanno e continueranno a fare un campionato a parte. Le sorprese, purtroppo per tanti tifosi ferraristi, non sono in programma.